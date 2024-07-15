Прогноз магнітних бур на 15 липня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Суттєвих магнітних бур 15 липня не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 липня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, сім класу М і один — Х1,2.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. У випадку, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ (корональні викиди маси) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спровокувати значний (G4) або надзвичайно сильний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Такі події також призводять до виникнення явища яскравого полярного сяйва.

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 15 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 82.

Як врятуватися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;

не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь;

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;

приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.

Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.