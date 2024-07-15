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Прогноз магнитных бурь на сегодня — какая опасность из космоса накроет Землю

15 июля 2024 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 15 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Существенных магнитных бурь 15 июля не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 июля

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, семь класса М и одна — Х1,2.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ (корональные выбросы массы) могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут спровоцировать значительный (G4) или чрезвычайно сильный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Такие события также приводят к возникновению явления яркого полярного сияния.

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Магнитные бури 15 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 15 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 82.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

От негативного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье. Поэтому чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;
  • не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай;
  • принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.

Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".

Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.

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