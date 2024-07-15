Прогноз магнитных бурь на 15 июля

Прогноз магнитных бурь на сегодня — какая опасность из космоса накроет Землю
Существенных магнитных бурь 15 июля не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 июля
За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, семь класса М и одна — Х1,2.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ (корональные выбросы массы) могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса могут спровоцировать значительный (G4) или чрезвычайно сильный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Такие события также приводят к возникновению явления яркого полярного сияния.
Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 15 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 82.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
От негативного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье. Поэтому чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
- чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;
- не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай;
- принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.
Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".
Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.
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