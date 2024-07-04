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Прохолодні зливи замість спеки — синоптики назвали області, які омиють грозові дощі

4 липня 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 липня — де випадуть грозові зливи
Люди йдуть під дощем на вулиці в місті. Фото: Михайло Марків
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в четвер, 4 липня, буде подекуди дощовою та спекотною. Грозові опади синоптики прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській та інших областях. Натомість на сході, північному сході, півдні та в центрі країни аномальна спека до +38 °C, через що попереджають про пожежну небезпеку. На решті території температура повітря підійметься не вище +33 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

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Погода в Україні 4 липня

"Мінлива хмарність. В західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози; на решті
території без опадів", — прогнозують синоптики.

Вітер переважно північно-західного напрямку, на Лівобережжі південно-східного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях подекуди +35...+38 °C.
  • у західних та Житомирській областях вночі +10...+15 °C, вдень +19...+24 °C;
  • у Карпатах вночі +6...+11 °C, вдень +13...+18 °C;
  • у Києві вночі +19...+21 °C, вдень близько +30 °C.
Погода в Україні на 4 липня
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 липня. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди від Наталки Діденко 4 липня

"Найближчим часом сильна спека залишатиметься на сході, півдні та центральних областях України", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у східних, південних та центральних областях температура повітря сягатиме аж +32...+37 °C. Таким чином, там оголошено пожежну небезпеку.

Найпрохолодніше буде в західних областях, де прогнозується +22...+26 °C. Водночас у Житомирській області повітря прогріється до +27 °C, в Київській — до +30 °C, натомість у Сумській триватиме сильна спека.

Крім того, Діденко прогнозує короткочасні грозові дощі на заході та в другій половині дня на півночі й у центрі країни.

У Києві буде спекотна погода, стовпчики термометрів показуватимуть до +30 °C, також є ймовірність, що надвечір столицю омиють нетривалі грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня від Наталки Діденко
Мапа температури повітря в Україні на сьогодні, 4 липня. Фото: meteopost.com

Аномальна спека в Україні

Нагадаємо, що через підвищення температури повітря на київських ринках заборонили продавати швидкопсувні продукти. Заборона буде чинною з 3 по 7 липня.

Водночас на півдні країни лютує аномальна спека. В Одесі разом із задухою діють і тривалі відключення світла, адже енергосистема не витримує навантаження. Тому містяни рятуються як можуть і діляться лайфхаками, як перенести спеку у блекаути.

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