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Прохладные ливни вместо жары — синоптики назвали области, которые омоют грозовые дожди

4 июля 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 июля, — где выпадут грозовые ливни
Люди идут под дождем на улице в городе. Фото: Михаил Маркив
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 4 июля, будет местами дождливой и жаркой. Грозовые осадки синоптики прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской и других областях. На востоке, северо-востоке, юге и в центре страны аномальная жара до +38 °C, из-за чего предупреждают о пожарной опасности. На остальной территории температура воздуха поднимется не выше +33 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 4 июля

"Переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", — прогнозируют синоптики.

Ветер преимущественно северо-западного направления, на Левобережье юго-восточного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами +35...+38 °C.
  • в западных и Житомирской областях ночью +10...+15 °C, днем +19...+24 °C;
  • в Карпатах ночью +6...+11 °C, днем +13...+18 °C;
  • в Киеве ночью +19...+21 °C, днем около +30 °C.
Погода в Украине на 4 июля
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 июля. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталки Диденко 4 июля

"В ближайшее время сильная жара будет оставаться на востоке, юге и центральных областях Украины", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в восточных, южных и центральных областях температура воздуха будет достигать +32...+37 °C. Таким образом, там объявлена пожарная опасность.

Прохладнее всего будет в западных областях, где прогнозируется +22...+26 °C. В Житомирской области воздух прогреется до +27 °C, в Киевской — до +30 °C, в Сумской же продлится сильная жара.

Кроме того, Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди на западе и во второй половине дня на севере и в центре страны.

В Киеве будет жаркая погода, столбики термометров покажут до +30 °C, также есть вероятность, что к вечеру столицу омоют непродолжительные грозовые дожди.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля от Наталки Диденко
Карта температуры воздуха в Украине сегодня, 4 июля. Фото: meteopost.com

Аномальная жара в Украине

Напомним, что из-за повышения температуры воздуха на киевских рынках запретили продавать скоропортящиеся продукты. Запрет будет действовать с 3 по 7 июля.

В то же время на юге страны свирепствует аномальная жара. В Одессе вместе с удушьем действуют и длительные отключения света, ведь энергосистема не выдерживает нагрузки. Поэтому горожане спасаются как могут и делятся лайфхаками, как перенести жару в блекауты.

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