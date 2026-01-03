Відео
Головна Погода Різкий удар по здоровʼю метеозалежних — прогноз магнітних бур

Різкий удар по здоровʼю метеозалежних — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 18:12
Магнітні бурі 3 січня — у метеозалежних різко погіршиться самопочуття
Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Помірна магнітна буря накрила Землю у суботу, 3 січня. Її рівень G2, тому можливі відключення радіозвʼязку, збої в роботі енергосистем та вплив на маршрути тварин. Крім того, магнітна бурі може вплинути на здоровʼя метеозалежних людей та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 3 січня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталося 12 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до сильного шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Магнітні бурі 3 січня
Сонячна активність на 3 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 56

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей чутливих до змін погоди чи з проблемами серця, тиску чи нервової системи. Є кілька способів зменшити їхній вплив:

  • контроль тиску та серця;
  • намагайтеся лягати раніше та підтримувати регулярний режим сну;
  • робіть короткі перерви для відпочинку та розслаблення;
  • споживайте достатньо води та легку їжу, яка багата на вітаміни;
  • обмежте споживання кави, енергетиків, алкоголю;
  • легка зарядка, прогулянки, розтяжка або йога допомагають стабілізувати тиск і настрій;
  • медитація, дихальні вправи та теплий душ можуть зняти нервове напруження
  • складні переговори, фізична робота або інтенсивні тренування краще планувати на інший день.

Нагадаємо, вчені здійснили нове відкриття та зʼясували, що колись доба на Землі тривала близько 19 годин.

А Місяць тисячоліттями захищав Землю, приймаючи удари з космосу. Вчені прогнозують, що у 2032 році він знову може зазнати удару.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
