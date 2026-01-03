Магнітні бурі 3 січня — у метеозалежних різко погіршиться самопочуття

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Помірна магнітна буря накрила Землю у суботу, 3 січня. Її рівень G2, тому можливі відключення радіозвʼязку, збої в роботі енергосистем та вплив на маршрути тварин. Крім того, магнітна бурі може вплинути на здоровʼя метеозалежних людей та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 3 січня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталося 12 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до сильного шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 3 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 56

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей чутливих до змін погоди чи з проблемами серця, тиску чи нервової системи. Є кілька способів зменшити їхній вплив:

контроль тиску та серця;

намагайтеся лягати раніше та підтримувати регулярний режим сну;

робіть короткі перерви для відпочинку та розслаблення;

споживайте достатньо води та легку їжу, яка багата на вітаміни;

обмежте споживання кави, енергетиків, алкоголю;

легка зарядка, прогулянки, розтяжка або йога допомагають стабілізувати тиск і настрій;

медитація, дихальні вправи та теплий душ можуть зняти нервове напруження

складні переговори, фізична робота або інтенсивні тренування краще планувати на інший день.

