Магнитные бури 3 января — у метеозависимых резко ухудшится самочувствие

Умеренная магнитная буря накрыла Землю в субботу, 3 января. Ее уровень G2, поэтому возможны отключения радиосвязи, сбои в работе энергосистем и влияние на маршруты животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 3 января

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до сильного шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 3 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 56

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей чувствительных к изменениям погоды или с проблемами сердца, давления или нервной системы. Есть несколько способов уменьшить их влияние:

контроль давления и сердца;

старайтесь ложиться раньше и поддерживать регулярный режим сна;

делайте короткие перерывы для отдыха и расслабления;

потребляйте достаточно воды и легкую пищу, богатую витаминами;

ограничьте потребление кофе, энергетиков, алкоголя;

легкая зарядка, прогулки, растяжка или йога помогают стабилизировать давление и настроение;

медитация, дыхательные упражнения и теплый душ могут снять нервное напряжение

сложные переговоры, физическая работа или интенсивные тренировки лучше планировать на другой день.

