Магнитные бури 3 января — у метеозависимых резко ухудшится самочувствие

Резкий удар по здоровью метеозависимых — прогноз магнитных бурь
Умеренная магнитная буря накрыла Землю в субботу, 3 января. Ее уровень G2, поэтому возможны отключения радиосвязи, сбои в работе энергосистем и влияние на маршруты животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 января
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до сильного шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 3 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 56
Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей чувствительных к изменениям погоды или с проблемами сердца, давления или нервной системы. Есть несколько способов уменьшить их влияние:
- контроль давления и сердца;
- старайтесь ложиться раньше и поддерживать регулярный режим сна;
- делайте короткие перерывы для отдыха и расслабления;
- потребляйте достаточно воды и легкую пищу, богатую витаминами;
- ограничьте потребление кофе, энергетиков, алкоголя;
- легкая зарядка, прогулки, растяжка или йога помогают стабилизировать давление и настроение;
- медитация, дыхательные упражнения и теплый душ могут снять нервное напряжение
- сложные переговоры, физическая работа или интенсивные тренировки лучше планировать на другой день.
