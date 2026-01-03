Видео
Резкий удар по здоровью метеозависимых — прогноз магнитных бурь

Резкий удар по здоровью метеозависимых — прогноз магнитных бурь

3 января 2026
Магнитные бури 3 января — у метеозависимых резко ухудшится самочувствие
Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Умеренная магнитная буря накрыла Землю в субботу, 3 января. Ее уровень G2, поэтому возможны отключения радиосвязи, сбои в работе энергосистем и влияние на маршруты животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 января

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до сильного шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Магнітні бурі 3 січня
Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 3 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 56

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей чувствительных к изменениям погоды или с проблемами сердца, давления или нервной системы. Есть несколько способов уменьшить их влияние:

  • контроль давления и сердца;
  • старайтесь ложиться раньше и поддерживать регулярный режим сна;
  • делайте короткие перерывы для отдыха и расслабления;
  • потребляйте достаточно воды и легкую пищу, богатую витаминами;
  • ограничьте потребление кофе, энергетиков, алкоголя;
  • легкая зарядка, прогулки, растяжка или йога помогают стабилизировать давление и настроение;
  • медитация, дыхательные упражнения и теплый душ могут снять нервное напряжение
  • сложные переговоры, физическая работа или интенсивные тренировки лучше планировать на другой день.

Напомним, ученые совершили новое открытие и выяснили, что когда-то сутки на Земле длились около 19 часов.

А Луна тысячелетиями защищала Землю, принимая удары из космоса. Ученые прогнозируют, что в 2032 году она снова может подвергнуться удару.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
