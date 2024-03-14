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Розслаблятися не варто — магнітні бурі обіцяють неприємні сюрпризи 14 березня

14 березня 2024 05:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Розслаблятися не варто — магнітні бурі обіцяють неприємні сюрпризи 14 березня
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 14 березня, не тривожитимуть українців. Земна магнітосфера перебуватиме у стабілізованому стані. Втім, не зважаючи на відсутність сонячної активності, українцям варто бути готовими до несподіваних сюрпризів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 березня

За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С5. Такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що в четвер, 14 березня, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 14 березня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 16.
бурі
Жінка страждає від магнітної бурі. Фото: freepik

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму,варто вжити наступних профілактичних заходів:

  • Зменшіть кількість вживання жирного, смаженого та гострого. У меню варто додати сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • Варто більше гуляти на вулиці, а якщо такої можливості нема — регулярно провітрювати приміщення;
  • Варто відмовитися від інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.
  • Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків. Перевагу варто віддати споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, на Сонці було помічено пляму таких гігантських розмірів, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення. 

Водночас військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт в зоні бойових дій, зафільмувавши цей об'єкт на дрон Mavic 3T.

погода
українці
здоров'я
магнітні бурі
Україна
поради

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