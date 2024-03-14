Расслабляться не стоит — магнитные бури обещают неприятные сюрпризы 14 марта

Головные боли у девушки. Фото: Freepik

Магнитные бури сегодня, 14 марта, не будут тревожить украинцев. Земная магнитосфера будет находиться в стабилизированном состоянии. Впрочем, несмотря на отсутствие солнечной активности, украинцам следует быть готовыми к неожиданным сюрпризам.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 14 марта

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Такие вспышки не влияют на организм человека.

Ожидается, что в четверг, 14 марта, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 14 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 16.

Женщина страдает от магнитной бури. Фото: freepik

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма, следует принять следующие профилактические меры:

Уменьшите количество употребления жирного, жареного и острого. В меню следует добавить сезонные фрукты, овощи и зелень;

Стоит больше гулять по улице, а если такой возможности нет — регулярно проветривать помещение;

Следует отказаться от интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков. Предпочтение следует отдать потреблению воды, зеленого чая и домашних компотов.

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

В то же время военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали нераспознанный летательный объект в зоне боевых действий, сняв этот объект на дрон Mavic 3T.