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Расслабляться не стоит — магнитные бури обещают неприятные сюрпризы 14 марта

14 марта 2024 05:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Расслабляться не стоит — магнитные бури обещают неприятные сюрпризы 14 марта
Головные боли у девушки. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Магнитные бури сегодня, 14 марта, не будут тревожить украинцев. Земная магнитосфера будет находиться в стабилизированном состоянии. Впрочем, несмотря на отсутствие солнечной активности, украинцам следует быть готовыми к неожиданным сюрпризам.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 марта

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Такие вспышки не влияют на организм человека.

Ожидается, что в четверг, 14 марта, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 14 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 16.
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Женщина страдает от магнитной бури. Фото: freepik

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма, следует принять следующие профилактические меры:

  • Уменьшите количество употребления жирного, жареного и острого. В меню следует добавить сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • Стоит больше гулять по улице, а если такой возможности нет — регулярно проветривать помещение;
  • Следует отказаться от интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков. Предпочтение следует отдать потреблению воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

В то же время военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали нераспознанный летательный объект в зоне боевых действий, сняв этот объект на дрон Mavic 3T.

погода
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