Расслабляться не стоит — магнитные бури обещают неприятные сюрпризы 14 марта
Магнитные бури сегодня, 14 марта, не будут тревожить украинцев. Земная магнитосфера будет находиться в стабилизированном состоянии. Впрочем, несмотря на отсутствие солнечной активности, украинцам следует быть готовыми к неожиданным сюрпризам.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 марта
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Такие вспышки не влияют на организм человека.
Ожидается, что в четверг, 14 марта, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 14 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 16.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма, следует принять следующие профилактические меры:
- Уменьшите количество употребления жирного, жареного и острого. В меню следует добавить сезонные фрукты, овощи и зелень;
- Стоит больше гулять по улице, а если такой возможности нет — регулярно проветривать помещение;
- Следует отказаться от интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков. Предпочтение следует отдать потреблению воды, зеленого чая и домашних компотов.
- Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, на Солнце было замечено пятно таких гигантских размеров, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.
В то же время военнослужащие 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали нераспознанный летательный объект в зоне боевых действий, сняв этот объект на дрон Mavic 3T.
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