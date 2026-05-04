Прогноз погоды в Украине на 5 мая: где будет жара до +27 градусов

Украинцев в ближайшие дни порадует ясная погода и жаркая температура. Солнечный антициклон, который накроет Украину 5 мая, принесет солнечную и теплую погоду без осадков, пока в Европе идут сильные ливни. Однако тепло не будет вечным: уже 9-10 мая стоит готовиться к существенному похолоданию с осадками.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Детальный прогноз погоды в Украине 5 мая

На большей части территории страны днем, 5 мая, ожидается настоящее летнее тепло. В этот день показатели на термометрах будут колебаться в пределах +23...+27 °C. Немного ниже температурные значения традиционно будут фиксироваться на морских побережьях, где воздух прогреется от +17 °C до +21 °C.

Температурная карта Украины 5 мая. Фото: скриншот Метеопост

В Киеве во вторник также будет царить ясная и жаркая погода без осадков. Для Киева 5 мая температурные показатели составят около +25 °C.

Когда вернется похолодание

По прогнозу Наталки Диденко, комфортная и безоблачная погода задержится в Украине еще на несколько суток. А вот резкое изменение погоды произойдет в конце текущей недели. Ориентировочно 9 или 10 мая в регионы вернутся дожди, которые принесут с собой ощутимое похолодание.

