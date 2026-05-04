Головна Погода Антициклон несе спеку до +27°C: детальний прогноз синоптика Діденко

Дата публікації: 4 травня 2026 14:58
Прогноз погоди в Україні на 5 травня: де буде спека до +27 градусів
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

Українців найближчими днями порадує ясна погода та спекотна температура. Сонячний антициклон, який накриє Україну 5 травня, принесе сонячну та теплу погоду без опадів, поки у Європі йдуть сильні зливи. Проте тепло не буде вічним: вже 9-10 травня варто готуватися до суттєвого похолодання з опадами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Детальний прогноз погоди в Україні 5 травня

На більшій частині території країни вдень, 5 травня, очікується справжнє літнє тепло. Цьогот дня показники на термометрах коливатимуться в межах +23...+27 °C. Трохи нижчі температурні значення традиційно фіксуватимуться на морських узбережжях, де повітря прогріється від +17 °C до +21 °C.

Температурна карта України 5 травня. Фото: скриншот Метеопост

У Києві у вівторок також пануватиме ясна та жарка погода без опадів. Для Києва 5 травня температурні показники становитимуть близько +25 °C.

Коли повернеться похолодання

За прогнозом Наталки Діденко, комфортна та безхмарна погода затримається в Україні ще на кілька діб. А от різка зміни погоди станеться наприкінці поточного тижня. Орієнтовно 9 або 10 травня до регіонів повернуться дощі, які принесуть із собою відчутне похолодання. 

Читайте також:

Новини.LIVE писали раніше, що синоптики спрогнозували, яка буде погода в Україні на тиждень з 4 до 10 травня. У деяких регіонах прийде спекотна, практично літня погода, а також сильні дощі з грозою.

Також відомо, чи буде магнітна буря сьогодні, 4 травня. На Сонці помітили 14 спалахів.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
