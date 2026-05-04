Головна Погода Вчені зафіксували 14 спалахів на Сонці: коли чекати магнітну бурю

Дата публікації: 4 травня 2026 13:33
Вплив магнітних бур. Фото: колаж Новини.LIVE

Тиждень для метеозалежних почнеться спокійно, оскільки у понеділок, 4 травня, фахівці не прогнозують сильних магнітних бур. Сонячна активність залишається на стабільно низькому рівні, однак метеозалежним людям варто пам'ятати про можливе погіршення самопочуття через нестабільність магнітного поля Землі та ризик виникнення раптових спалахів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані фахівців Meteoprog.

Прогноз магнітних бур в Україні 4 травня

Протягом попередньої доби астрофізики зафіксували на поверхні Сонця лише 14 спалахів, які класифікуються як найслабші вибухи С-класу. Подібні явища проходять майже непомітно для нашої планети і не здатні спровокувати серйозних геомагнітних збурень.

Прогноз магнітних бур з 4 до 6 травня. Фото: скриншот

Сонячна активність 4 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 53
Прогноз магнітних бур з 4 до 7 травня. Фото: скриншот

Навіть за відсутності сильних магнітних бур коливання магнітного поля здатні негативно впливати на стан здоров'я людини. Своєчасні метеорологічні попередження дають змогу людям із хронічними хворобами завчасно підготуватися та контролювати фактори ризику виникнення інсультів та інфарктів.

Зазвичай під час нестабільної космічної погоди метеозалежні люди найчастіше скаржаться на головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску та загальну слабкість. Також серед поширених симптомів, які виникають у такі дні, медики виділяють порушення сну, нудоту, ломоту в суглобах та підвищену дратівливість.

Раніше Новини.LIVE писали про те, якою буде погода в Україні цього тижня з 4 до 10 травня. Синоптики попередили про спекотну погоду у кількох регіонах, а також рясні зливи з грозами.

Також астросиноптики відповіли, чи будуть сильні магнітні бурі у травні. Уже відомо, який клас та рівень геомагнітних збурень може накрити планету у травні. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
