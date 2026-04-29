Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Магнітні бурі у травні: небезпечні дні для метеозалежних

Магнітні бурі у травні: небезпечні дні для метеозалежних

Дата публікації: 29 квітня 2026 16:28
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У травні 2026 року геомагнітна ситуація загалом залишатиметься спокійною. Водночас очікуються кілька періодів короткочасного підвищення активності. Найімовірніше, це будуть слабкі магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Прогноз магнітних бур на травень 2026

За попередніми оцінками фахівців NOAA Space Weather Prediction Center, у травні 2026 року суттєвих геомагнітних збурень не прогнозується. Основну частину місяця магнітосфера Землі перебуватиме у стабільному стані, однак повністю уникнути коливань не вдасться.

Очікується, що більшість магнітних бур буде слабкого рівня — G1 або нижче. Такі явища рідко становлять загрозу для технічних систем, проте можуть позначатися на самопочутті людей, особливо тих, хто реагує на зміни погоди чи атмосферного тиску.

Коли можливі магнітні бурі у травні 2026

За попереднім прогнозом, періоди підвищеної геомагнітної активності припадуть на такі дати:

Читайте також:
  • 1–4 травня — початок місяця;
  • 10–14 травня — середина першої декади;
  • 16–18 травня — середина місяця;
  • 20–23 травня — третя декада;
  • 27–30 травня — завершення місяця.

У ці дні можливі короткочасні збурення або слабкі магнітні бурі. В інші періоди ситуація, за попередніми оцінками, буде стабільною.

Зазначимо, що геомагнітна активність безпосередньо залежить від процесів на Сонці. Викиди сонячної плазми та спалахи можуть досягати Землі й викликати коливання магнітного поля. Такі явища часто повторюються циклічно — приблизно кожні 27 днів, що пов’язано з обертанням Сонця.

Фахівці наголошують, що довгострокові прогнози магнітних бур є орієнтовними. Космічна погода змінюється динамічно, тому точні дати можуть коригуватися ближче до відповідних періодів.

Отже, травень 2026 року обіцяє бути переважно спокійним, але з кількома хвилями слабкої геомагнітної активності, які варто врахувати метеочутливим людям.

Новини.LIVE писали, що упродовж тижня з 27 квітня по 3 травня в Україні переважатиме прохолодна погода через надходження повітря з півночі. Температури будуть нижчими за норму, особливо вночі, із періодичними опадами та поривчастим вітром. Лише наприкінці тижня очікується поступове підвищення температури.

Новини.LIVE також інформували, що на початку травня в Україні очікується відчутна зміна погоди з поступовим потеплінням. Холод, сильний вітер і нічні заморозки в повітрі відступлять, хоча на ґрунті вони ще місцями збережуться. Вже у перші дні місяця температура вдень почне зростати, а в окремих регіонах наприкінці тижня наблизиться до +19 °C.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
