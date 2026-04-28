На початку травня погода в Україні різко зміниться: синоптик

В Україні на початку травня різко зміниться погода. Очікується, що по всій території країни відчутно потепліє. Заморозки, вітер та холод нарешті відступлять від України.

Про це розповів синоптик Іван Семиліт в коментарі для NV, передає Новини.LIVE.

Як зміниться погода в Україні у травні

За словами Семиліта, в останній місяць весни в Україні різко зміниться погода. 1 та 2 травня очікується переважно суха погода. Вночі заморозків у повітрі вже не буде, прогнозують +1...+7 °C. Водночас у перші дні місяця зберігатимуться заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °C.

Вдень температура повітря підвищиться. Спершу очікується +7...+13 °C. У суботу, 2 травня, позначки термометра сягнуть +16 °C. Дещо прохолодніше буде на сході та північному сході. Натомість на Закарпатті наприкінці тижня, за прогнозом синоптика, буде до +19 °C.

У Києві 1 травня очікується до +12 °C, а 2 — до +15 °C. По області варто очікувати до +16 °C.

Синоптик також дав прогноз погоди в Україні з 3 по 7 травня. За його словами, очікується підвищення температури повітря до літніх показників. Вночі буде +1...+7 °C. Вдень буде +17...+23 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на середу, 29 квітня. За її словами, в Україні нарешті вщухне штормовий вітер, змінившись на помірний північно-західний. Водночас очікується мокрий сніг.

Також ми писали про те, що негода наробила лиха в Україні. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, через сильний вітер загинули троє людей — на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині. Зафіксовано значні руйнування у низці областей.