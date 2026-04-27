Троє загиблих і значні пошкодження: в Україні ліквідовують наслідки негоди

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:50
Знищене авто внаслідок негоди. Фото: ДСНС

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ продовжують ліквідовувати наслідки негоди в України. Сильні пориви вітру завдали найбільше руйнувань у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Крім того, загинули троє людей — на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у понеділок, 27 квітня, передає Новини.LIVE.

Наслідки негоди в Україні

Внаслідок складних погодних умов у 19 регіонах України знеструмлено понад 700 населених пунктів. Крім того, пошкоджені покрівлі житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти та транспортні засоби.

Негода в Україні
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: ДСНС

Клименко повідомив, що напередодні рятувальники здійснили понад 400 виїздів. Вони розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим.

"Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина. У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів", — зазначив міністр.

Наслідки негоди в України
Падіння дерев внаслідок негоди. Фото: патрульна поліція Києва

Після початку негоди поліція посилила патрулювання, щоб забезпечити рух транспорту в районах, де впали дерева та пошкоджені конструкції.

На перекритих ділянках організували об’їзні маршрути, що дало змогу рятувальникам і комунальним службам швидше усунути перешкоди.

Клименко зазначив, що сьогодні будуть тривати відновлювальні роботи. 

"На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки — жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!" — додав він.

null
Допис Клименко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня потужна негода накрила Україну. У регіонах фіксували сильні пориви вітру, дощі та сніг. Зокрема, негода пошкодила інфраструктуру.

А синоптики попереджали, що упродовж цього тижня в Україні буде холодно. Крім того, періодично будуть дощі з мокрим снігом, а також поривами вітру.

погода негода Україна
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
