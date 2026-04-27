Троє загиблих і значні пошкодження: в Україні ліквідовують наслідки негоди
Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ продовжують ліквідовувати наслідки негоди в України. Сильні пориви вітру завдали найбільше руйнувань у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Крім того, загинули троє людей — на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у понеділок, 27 квітня, передає Новини.LIVE.
Наслідки негоди в Україні
Внаслідок складних погодних умов у 19 регіонах України знеструмлено понад 700 населених пунктів. Крім того, пошкоджені покрівлі житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти та транспортні засоби.
Клименко повідомив, що напередодні рятувальники здійснили понад 400 виїздів. Вони розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим.
"Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина. У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів", — зазначив міністр.
Після початку негоди поліція посилила патрулювання, щоб забезпечити рух транспорту в районах, де впали дерева та пошкоджені конструкції.
На перекритих ділянках організували об’їзні маршрути, що дало змогу рятувальникам і комунальним службам швидше усунути перешкоди.
Клименко зазначив, що сьогодні будуть тривати відновлювальні роботи.
"На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки — жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!" — додав він.
Як писали Новини.LIVE, 26 квітня потужна негода накрила Україну. У регіонах фіксували сильні пориви вітру, дощі та сніг. Зокрема, негода пошкодила інфраструктуру.
А синоптики попереджали, що упродовж цього тижня в Україні буде холодно. Крім того, періодично будуть дощі з мокрим снігом, а також поривами вітру.