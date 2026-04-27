Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трое погибших и повреждения: в Украине ликвидируют последствия непогоды

Трое погибших и повреждения: в Украине ликвидируют последствия непогоды

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 11:50
Трое погибших и повреждения: в Украине ликвидируют последствия непогоды
Уничтоженное авто в результате непогоды. Фото: ГСЧС

Подразделения системы Министерства внутренних дел продолжают ликвидировать последствия непогоды в Украине. Сильные порывы ветра нанесли больше всего разрушений в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. Кроме того, погибли три человека - в Запорожье, Закарпатье и Черкасской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в понедельник, 27 апреля, передает Новини.LIVE.

Последствия непогоды в Украине

В результате сложных погодных условий в 19 регионах Украины обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, повреждены кровли жилых домов и коммунальных учреждений, учебные заведения и транспортные средства.

Негода в Україні
Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Фото: ГСЧС

Клименко сообщил, что накануне спасатели совершили более 400 выездов. Они распиливали деревья, демонтировали опасные конструкции, помогали пострадавшим.

"В результате непогоды травмировались восемь человек, в том числе ребенок. В Запорожье шквальный ветер повредил крышу здания концертного зала прямо во время выступления артиста: спасатели оперативно демонтировали аварийные конструкции и обезопасили зрителей", — отметил министр.

Читайте также:
Наслідки негоди в України
Падение деревьев в результате непогоды. Фото: патрульная полиция Киева

После начала непогоды полиция усилила патрулирование, чтобы обеспечить движение транспорта в районах, где упали деревья и повреждены конструкции.

На перекрытых участках организовали объездные маршруты, что позволило спасателям и коммунальным службам быстрее устранить препятствия.

Клименко отметил, что сегодня будут продолжаться восстановительные работы.

"На большинстве территории страны порывы ветра будут наблюдаться и сегодня. Определен I уровень опасности — желтый. Призываем граждан быть осмотрительными!" — добавил он.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля мощная непогода накрыла Украину. В регионах фиксировали сильные порывы ветра, дожди и снег. В частности, непогода повредила инфраструктуру.

А синоптики предупреждали, что в течение этой недели в Украине будет холодно. Кроме того, периодически будут дожди с мокрым снегом, а также порывами ветра.

погода непогода Украина
Альбина Заречная - Редактор
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации