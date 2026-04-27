Трое погибших и повреждения: в Украине ликвидируют последствия непогоды

Подразделения системы Министерства внутренних дел продолжают ликвидировать последствия непогоды в Украине. Сильные порывы ветра нанесли больше всего разрушений в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. Кроме того, погибли три человека - в Запорожье, Закарпатье и Черкасской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в понедельник, 27 апреля, передает Новини.LIVE.

Последствия непогоды в Украине

В результате сложных погодных условий в 19 регионах Украины обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, повреждены кровли жилых домов и коммунальных учреждений, учебные заведения и транспортные средства.

Клименко сообщил, что накануне спасатели совершили более 400 выездов. Они распиливали деревья, демонтировали опасные конструкции, помогали пострадавшим.

"В результате непогоды травмировались восемь человек, в том числе ребенок. В Запорожье шквальный ветер повредил крышу здания концертного зала прямо во время выступления артиста: спасатели оперативно демонтировали аварийные конструкции и обезопасили зрителей", — отметил министр.

После начала непогоды полиция усилила патрулирование, чтобы обеспечить движение транспорта в районах, где упали деревья и повреждены конструкции.

На перекрытых участках организовали объездные маршруты, что позволило спасателям и коммунальным службам быстрее устранить препятствия.

Клименко отметил, что сегодня будут продолжаться восстановительные работы.

"На большинстве территории страны порывы ветра будут наблюдаться и сегодня. Определен I уровень опасности — желтый. Призываем граждан быть осмотрительными!" — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля мощная непогода накрыла Украину. В регионах фиксировали сильные порывы ветра, дожди и снег. В частности, непогода повредила инфраструктуру.

А синоптики предупреждали, что в течение этой недели в Украине будет холодно. Кроме того, периодически будут дожди с мокрым снегом, а также порывами ветра.