Непогода накрыла часть Украины: есть повреждения инфраструктуры

Непогода накрыла часть Украины: есть повреждения инфраструктуры

Дата публикации 26 апреля 2026 13:30
Падение деревьев и опоры линии электропередач во Львове. Фото: патрульная полиция Львовщины

Непогода накрыла часть Украины в воскресенье, 26 апреля. В частности, местами есть сильные порывы ветра, дожди и даже снег. Вследствие этого зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты в соцсетях.

Непогода в Украине 26 апреля

Сильная непогода накрыла несколько регионов страны. Во Львове и Луцке порывы ветра вырывают деревья с корнями, а в Ивано-Франковске фиксируют повреждения крыш зданий.

Сильний вітер в Івано-Франківську 26 квітня
Непогода в Ивано-Франковске. Фото: соцсети
Негода у Львові 26 квітня
Поваленное дерево во Львове в результате непогоды 26 апреля. Фото: патрульная полиция Львовщины

На Ровенщине есть повреждения электросети, в результате чего без света остались более 10 тысяч абонентов в 24 населенных пунктах области.

Негода на Рівненщині 26 квітня
Ликвидация непогоды в Ровно. Фото: Ровнооблэнерго

Правила безопасности во время непогоды

Во время сильного ветра главное минимизировать риски и не подвергаться опасности. Если есть возможность, лучше остаться дома. Кроме того, стоит закрыть окна.

На улице важно избегать деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и линий электропередач — именно там чаще всего происходят травмы.

Предупреждения синоптиков

В Укргидрометцентре отметили, что до конца дня 26 апреля в западных и Винницкой области будут порывы ветра до 28 метров в секунду. Объявлен второй уровень опасности.

Погода в Україні 26 квітня
Объявление опасности из-за непогоды. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории порывы ветра до 20 метров в секунду, а в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы. Объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, сегодня в Украине северо-западный ветер с сильными порывами. Кроме того, местами прогнозировались дожди и мокрый снег.

А в Укргидрометцентре сообщали, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Отмечается, что средняя температура составит +12...+15 °С.

погода непогода погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
