Непогода накрыла часть Украины: есть повреждения инфраструктуры
Непогода накрыла часть Украины в воскресенье, 26 апреля. В частности, местами есть сильные порывы ветра, дожди и даже снег. Вследствие этого зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты в соцсетях.
Непогода в Украине 26 апреля
Сильная непогода накрыла несколько регионов страны. Во Львове и Луцке порывы ветра вырывают деревья с корнями, а в Ивано-Франковске фиксируют повреждения крыш зданий.
На Ровенщине есть повреждения электросети, в результате чего без света остались более 10 тысяч абонентов в 24 населенных пунктах области.
Правила безопасности во время непогоды
Во время сильного ветра главное минимизировать риски и не подвергаться опасности. Если есть возможность, лучше остаться дома. Кроме того, стоит закрыть окна.
На улице важно избегать деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и линий электропередач — именно там чаще всего происходят травмы.
Предупреждения синоптиков
В Укргидрометцентре отметили, что до конца дня 26 апреля в западных и Винницкой области будут порывы ветра до 28 метров в секунду. Объявлен второй уровень опасности.
На остальной территории порывы ветра до 20 метров в секунду, а в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы. Объявлен первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, сегодня в Украине северо-западный ветер с сильными порывами. Кроме того, местами прогнозировались дожди и мокрый снег.
А в Укргидрометцентре сообщали, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Отмечается, что средняя температура составит +12...+15 °С.