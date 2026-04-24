Погода в Украине в мае — будет прохладнее нормы

В мае 2026 года в Украине ожидается несколько более прохладная погода, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы примерно на 1,5 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине в мае

По данным синоптиков, средняя температура в мае составит +12...+15 °С, а в горных районах Карпат и Крыма - +9...+12 °С. В то же время климатическая норма для этого месяца предусматривает несколько более высокие показатели, примерно на 1,5 °С.

Что касается осадков, их количество в мае ожидается в пределах нормы. В целом по стране прогнозируют 35-76 мм осадков, тогда как в западных областях и горных районах этот показатель может быть выше — 88-138 мм, что в пределах (80-120%) нормы.

Синоптики также отмечают, что именно в мае происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +15 °С, что считается климатическим началом лета. Обычно это происходит во второй половине месяца, а в Карпатах и на Прикарпатье — ближе к концу мая или даже в начале июня.

Краткая климатическая характеристика мая

Несмотря на в целом умеренную температуру, исторически в мае возможны как заморозки, так и почти летняя жара. Абсолютный минимум температуры может достигать от -0,5 °С до -9,5 °С, хотя в отдельных регионах — в частности на юге и Киевщине — фиксировали и плюсовые минимальные значения.

В то же время абсолютный максимум температуры в Украине в мае достигал +29,5...+39 °С, а в горных районах - +22...+28 °С.

В среднем климатическая норма осадков для мая составляет 22-60 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье - до 148 мм.

