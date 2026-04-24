Травень буде прохолоднішим за норму: яким буде останній місяць весни

Травень буде прохолоднішим за норму: яким буде останній місяць весни

Дата публікації: 24 квітня 2026 15:46
Погода в Україні у травні — буде прохолодніше за норму
Холодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У травні 2026 року в Україні очікується дещо прохолодніша погода, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря прогнозується нижчою за кліматичну норму приблизно на 1,5 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Якою буде погода в Україні у травні

За даними синоптиків, середня температура у травні становитиме +12...+15 °С, а в гірських районах Карпат і Криму — +9...+12 °С. Водночас кліматична норма для цього місяця передбачає дещо вищі показники, приблизно на 1,5 °С

Щодо опадів, їхня кількість у травні очікується в межах норми. Загалом по країні прогнозують 35-76 мм опадів, тоді як у західних областях та гірських районах цей показник може бути вищим — 88-138 мм, що в межах (80 – 120 %) норми.

Синоптики також зазначають, що саме у травні відбувається стійкий перехід середньодобової температури через позначку +15 °С, що вважається кліматичним початком літа. Зазвичай це стається у другій половині місяця, а в Карпатах і на Прикарпатті — ближче до кінця травня або навіть на початку червня.

Коротка кліматична характеристика травня

Попри загалом помірну температуру, історично у травні можливі як заморозки, так і майже літня спека. Абсолютний мінімум температури може сягати від -0,5 °С до -9,5 °С, хоча в окремих регіонах — зокрема на півдні та Київщині — фіксували й плюсові мінімальні значення.

Водночас абсолютний максимум температури в Україні у травні досягав +29,5...+39 °С, а в гірських районах — +22...+28 °С.

У середньому кліматична норма опадів для травня становить 22-60 мм, а в Карпатах і на Прикарпатті — до 148 мм.

Як писали Новини.LIVE, 24 квітня Сумщину засипало снігом при триградусному морозі, а мешканці Харкова, Дніпра та Полтавщини діляться фото кучугур снігу. Місцеві жителі показали фото у соцмережах. 

Водночас Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди 25-26 квітня. Українцям варто готуватися до штормових поривів вітру. Атмосферний фронт принесе нову хвилю холодного повітря та нічні заморозки. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама

