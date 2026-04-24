В Україні випав сніг 24 квітня: коли настане потепління

Сніг у Сумській області. Фото: Threads

Попри те, що уже майже кінець квітня, погода поки що не тішить українців теплом. Україну накрила хвиля аномального холоду. Сумщину засипало снігом при триградусному морозі, а мешканці Харкова, Дніпра та Полтавщини діляться фото кучугур снігу. Потепління наразі в Україну не поспішає.

В Україні на півночі та сході випав сніг

На Сумщині ранок 24 квітня розпочався зі справжніх снігових заметів, а на світанку стовпчики термометрів опустилися до -3 °С. Окрім Сумської області, сніг спостерігали жителі Харкова та Полтавщини, хоча там опади були менш інтенсивними.

Синоптики пояснюють таку аномалію надходженням холодної повітряної маси з боку Європи, про що раніше попереджали в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 24 квітня, більша частина країни перебуватиме під впливом циклону. Це принесе помірні дощі майже в усі регіони, за винятком крайнього півдня та Криму.

На Лівобережжі очікується поривчастий вітер зі швидкістю до 15–20 м/с. Хоча вдень повітря подекуди прогріється до +12...+17 °С, у північно-західних областях буде значно прохолодніше — лише +7…+12 °С. У західній частині країни на ґрунті та в повітрі прогнозують заморозки до -3 °С.

Тим часом користувачі соцмереж діляться фото снігових заметів у регіонах і скаржаться на різку зміну погоди.

Сніг у Харкові 24 квітня.

Вихідні також не потішать стабільним теплом. У суботу, 25 квітня, дощова зона накриє північні, центральні та південно-західні області. Температурний контраст між берегами Дніпра буде суттєвим: якщо на Лівобережжі вдень очікується до +18 °С, то на Правобережжі термометри покажуть не більше +12 °С.

Неділя, 26 квітня, продовжить тенденцію нестійкої погоди з опадами різної інтенсивності по всій країні та ймовірними туманами. У північних та західних регіонах нічні заморозки до -3 °С зберігатимуться, а денний максимум у більшості областей становитиме +8…+14 °С.

Новини.LIVE писали раніше, що арктичний циклон ще довго вируватиме на території України. Він принесе сильний вітер, заморозки та опади у вигляді мокрого снігу.

За прогнозами синоптиків, справжнє потепління може прийти в Україну з другої декади травня. Тоді температура повітря може прогрітися до стабільних +20°C.