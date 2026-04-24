В Украине выпал снег 24 апреля: когда наступит потепление

Украину накрыл снег в апреле: жители регионов показали фото сугробов
Несмотря на то, что уже почти конец апреля, погода пока не радует украинцев теплом. Украину накрыла волна аномального холода. Сумскую область засыпало снегом при трехградусном морозе, а жители Харькова, Днепра и Полтавщины делятся фото сугробов снега. Потепление пока в Украину не спешит.
В Украине на севере и востоке выпал снег
В Сумской области утро 24 апреля началось с настоящих снежных заносов, а на рассвете столбики термометров опустились до -3 °С. Кроме Сумской области, снег наблюдали жители Харькова и Полтавщины, хотя там осадки были менее интенсивными.
Синоптики объясняют такую аномалию поступлением холодной воздушной массы со стороны Европы, о чем ранее предупреждали в Укргидрометцентре.
Согласно прогнозу, в пятницу, 24 апреля, большая часть страны будет находиться под влиянием циклона. Это принесет умеренные дожди почти во все регионы, за исключением крайнего юга и Крыма.
На Левобережье ожидается порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с. Хотя днем воздух местами прогреется до +12...+17 °С, в северо-западных областях будет значительно прохладнее - всего +7...+12 °С. В западной части страны на почве и в воздухе прогнозируют заморозки до -3 °С.
Тем временем пользователи соцсетей делятся фото снежных заносов в регионах и жалуются на резкую смену погоды.
Выходные также не порадуют стабильным теплом. В субботу, 25 апреля, дождевая зона накроет северные, центральные и юго-западные области. Температурный контраст между берегами Днепра будет существенным: если на Левобережье днем ожидается до +18 °С, то на Правобережье термометры покажут не более +12 °С.
Воскресенье, 26 апреля, продолжит тенденцию неустойчивой погоды с осадками разной интенсивности по всей стране и вероятными туманами. В северных и западных регионах ночные заморозки до -3 °С будут сохраняться, а дневной максимум в большинстве областей составит +8...+14 °С.
Новини.LIVE писали ранее, что арктический циклон еще долго будет бушевать на территории Украины. Он принесет сильный ветер, заморозки и осадки в виде мокрого снега.
По прогнозам синоптиков, настоящее потепление может прийти в Украину со второй декады мая. Тогда температура воздуха может прогреться до стабильных +20°C.