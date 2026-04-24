Украину накрыл снег в апреле: жители регионов показали фото сугробов

Украину накрыл снег в апреле: жители регионов показали фото сугробов

Дата публикации 24 апреля 2026 09:21
В Украине выпал снег 24 апреля: когда наступит потепление
Снег в Сумской области. Фото: Threads

Несмотря на то, что уже почти конец апреля, погода пока не радует украинцев теплом. Украину накрыла волна аномального холода. Сумскую область засыпало снегом при трехградусном морозе, а жители Харькова, Днепра и Полтавщины делятся фото сугробов снега. Потепление пока в Украину не спешит.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

В Украине на севере и востоке выпал снег

В Сумской области утро 24 апреля началось с настоящих снежных заносов, а на рассвете столбики термометров опустились до -3 °С. Кроме Сумской области, снег наблюдали жители Харькова и Полтавщины, хотя там осадки были менее интенсивными.

Сніг в Дніпропетровській області
Деревья в снегу. Фото: соцсети
Сніг випав у квітні
Снежные заносы на Днепропетровщине. Фото: соцсети

Синоптики объясняют такую аномалию поступлением холодной воздушной массы со стороны Европы, о чем ранее предупреждали в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу, в пятницу, 24 апреля, большая часть страны будет находиться под влиянием циклона. Это принесет умеренные дожди почти во все регионы, за исключением крайнего юга и Крыма.

В Україні випав сніг
Снег накрыл цветы. Фото: соцсети

На Левобережье ожидается порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с. Хотя днем воздух местами прогреется до +12...+17 °С, в северо-западных областях будет значительно прохладнее - всего +7...+12 °С. В западной части страны на почве и в воздухе прогнозируют заморозки до -3 °С.

Тем временем пользователи соцсетей делятся фото снежных заносов в регионах и жалуются на резкую смену погоды.

Снег в Харькове 24 апреля. Фото: скриншот

Выходные также не порадуют стабильным теплом. В субботу, 25 апреля, дождевая зона накроет северные, центральные и юго-западные области. Температурный контраст между берегами Днепра будет существенным: если на Левобережье днем ожидается до +18 °С, то на Правобережье термометры покажут не более +12 °С.

Снежные осадки в виде снега. Фото: скриншот

Воскресенье, 26 апреля, продолжит тенденцию неустойчивой погоды с осадками разной интенсивности по всей стране и вероятными туманами. В северных и западных регионах ночные заморозки до -3 °С будут сохраняться, а дневной максимум в большинстве областей составит +8...+14 °С.

Новини.LIVE писали ранее, что арктический циклон еще долго будет бушевать на территории Украины. Он принесет сильный ветер, заморозки и осадки в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, настоящее потепление может прийти в Украину со второй декады мая. Тогда температура воздуха может прогреться до стабильных +20°C.

Харьковская область Днепропетровская область Сумская область снег погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
