Метеопатам приготовиться: Диденко предупредила о резкой смене погоды

Метеопатам приготовиться: Диденко предупредила о резкой смене погоды

Дата публикации 24 апреля 2026 12:55
Прогноз погоды 25-26 апреля от Наталки Диденко: когда и где потеплеет
Солнечная погода. Фото: Новости.LIVE

Украинцам стоит готовиться к штормовым порывам ветра и резкой смене погоды в течение 25-26 апреля, поскольку атмосферный фронт принесет в Украину новую волну холодного воздуха и ночные заморозки. Кое-где может пойти даже мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине на выходные 25-26 апреля

Погода на выходные Украине резко улучшится, а потом так же резко и испортится. Синоптики прогнозируют ночные заморозки и усиление ветра в течение 25-26 апреля, в то же время стабильное потепление во всех областях Украины начнется не раньше 5 мая.

В субботу, 25 апреля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь в северных областях пройдут небольшие дожди. Ночью по стране вероятны заморозки.

null
Температурная карта Украины на 25 апреля. Фото: Метеопост

Дневная температура в большинстве регионов составит +11...+15 °C. Теплее всего будет в южной части и на западе, где столбики термометров поднимутся до +14...+18 °C. В течение дня будут сохраняться порывистые порывы западного и северо-западного ветра.

В воскресенье, 26 апреля, погода ухудшится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В большинстве областей пройдут дожди. В западной части страны из-за резкого снижения температуры до +9...+12 °C возможен мокрый снег.

null
Температурная карта Украины 26 апреля. Фото: Метеопост

При этом на юге, востоке и в части центральных областей (Днепропетровская, Полтавская и Черкасская области) еще сохранится теплая погода с температурой +15...+19 °C. Ветер усилится до штормовых значений.

В Киеве 25 апреля ночью возможны заморозки, днем ожидается небольшой дождь и температура до +13...+15 °C. В воскресенье, 26 апреля, в столице прогнозируют увеличение облачности, дожди и усиление ветра до штормового уровня. Температура воздуха в Киеве днем снизится до +10 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 24 апреля, в некоторых областях неожиданно выпал снег. Пользователи соцсетей массово делятся фото сугробов и заснеженных клумб.

Зато до конца апреля синоптики не прогнозируют потепления. В регионах возможны заморозки до -3°C.

потепление Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
