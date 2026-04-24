Прогноз погоди 25-26 квітня від Наталки Діденко: коли і де потепліє

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто готуватися до штормових поривів вітру та різкої зміни погоди протягом 25–26 квітня, оскільки атмосферний фронт принесе в Україну нову хвилю холодного повітря та нічні заморозки. Подекуди може піти навіть мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні на вихідні 25-26 квітня

Погода на вихідні Україні різко покращиться, а потім так само різко й зіпсується. Синоптики прогнозують нічні заморозки та посилення вітру протягом 25–26 квітня, водночас стабільне потепління в усіх областях України розпочнеться не раніше 5 травня.

У суботу, 25 квітня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність без істотних опадів, лише у північних областях пройдуть невеликі дощі. Вночі по країні ймовірні заморозки.

Температурна карта України на 25 квітня. Фото: Метеопост

Денна температура у більшості регіонів становитиме +11...+15 °C. Найтепліше буде у південній частині та на заході, де стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18 °C. Протягом дня зберігатимуться рвучкі пориви західного та північно-західного вітру.

Читайте також:

У неділю, 26 квітня, погода погіршиться через проходження холодного атмосферного фронту. У більшості областей пройдуть дощі. У західній частині країни через різке зниження температури до +9...+12 °C можливий мокрий сніг.

Температурна карта України 26 квітня. Фото: Метеопост

При цьому на півдні, сході та в частині центральних областей (Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області) ще збережеться тепла погода з температурою +15...+19 °C. Вітер посилиться до штормових значень.

У Києві 25 квітня вночі можливі заморозки, вдень очікується невеликий дощ і температура до +13...+15 °C. У неділю, 26 квітня, у столиці прогнозують збільшення хмарності, дощі та посилення вітру до штормового рівня. Температура повітря у Києві вдень знизиться до +10 °C.

Новини.LIVE повідомляли, що у п'ятницю, 24 квітня, у деяких областях несподівано випав сніг. Користувачі соцмереж масово діляться фото кучугур та засніжених клумб.

Натомість до кінця квітня синоптики не прогнозують потепління. У регіонах можливі заморозки до -3°C.