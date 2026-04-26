Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Негода накрила частину України: є пошкодження інфраструктури

Негода накрила частину України: є пошкодження інфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 13:30
Падіння дерев та опори лінії електропередач у Львові. Фото: патрульна поліція Львівщини

Негода накрила частину України у неділю, 26 квітня. Зокрема, місцями є сильні пориви вітру, дощі та навіть сніг. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи у соцмережах.

Негода в Україні 26 квітня

Сильна негода накрила кілька регіонів країни. У Львові та Луцьку пориви вітру виривають дерева з корінням, а в Івано-Франківську фіксують пошкодження дахів будівель.

Сильний вітер в Івано-Франківську 26 квітня
Негода в Івано-Франківську. Фото: соцмережі
Негода у Львові 26 квітня
Повалене дерево у Львові внаслідок негоди 26 квітня. Фото: патрульна поліція Львівщини

На Рівненщині є пошкодження електромережі, внаслідок чого без світла залишилися понад 10 тисяч абонентів у 24 населених пунктах області. 

Негода на Рівненщині 26 квітня
Ліквідація негоди у Рівному. Фото: Рівнеобленерго

Правила безпеки під час негоди

Під час сильного вітру головне мінімізувати ризики й не наражатися на небезпеку. Якщо є можливість, краще залишитися вдома. Крім того, варто зачинити вікна. 

Читайте також:

На вулиці важливо уникати дерев, рекламних щитів, будівельних риштувань і ліній електропередач — саме там найчастіше стаються травми. 

Попередження синоптиків

В Укргідрометцентрі зазначили, що до кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій області будуть пориви вітру до 28 метрів на секунду. Оголошено другий рівень небезпечності.

Погода в Україні 26 квітня
Оголошення небезпеки через негоду. Фото: Укргідрометцентр

На решті території пориви вітру до 20 метрів на секунду, а у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали. Оголошено перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — наголосили в Укргідрометцентрі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, сьогодні в Україні північно-західний вітер із сильними поривами. Крім того, місцями прогнозувалися дощі та мокрий сніг.

А в Укргідрометцентрі повідомляли, що у травні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Зазначається, що середня температура становитиме +12...+15 °С. 

погода негода погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації