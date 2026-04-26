Негода накрила частину України: є пошкодження інфраструктури

Падіння дерев та опори лінії електропередач у Львові. Фото: патрульна поліція Львівщини

Негода накрила частину України у неділю, 26 квітня. Зокрема, місцями є сильні пориви вітру, дощі та навіть сніг. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи у соцмережах.

Негода в Україні 26 квітня

Сильна негода накрила кілька регіонів країни. У Львові та Луцьку пориви вітру виривають дерева з корінням, а в Івано-Франківську фіксують пошкодження дахів будівель.

Негода в Івано-Франківську. Фото: соцмережі

Повалене дерево у Львові внаслідок негоди 26 квітня. Фото: патрульна поліція Львівщини

На Рівненщині є пошкодження електромережі, внаслідок чого без світла залишилися понад 10 тисяч абонентів у 24 населених пунктах області.

Ліквідація негоди у Рівному. Фото: Рівнеобленерго

Правила безпеки під час негоди

Під час сильного вітру головне мінімізувати ризики й не наражатися на небезпеку. Якщо є можливість, краще залишитися вдома. Крім того, варто зачинити вікна.

На вулиці важливо уникати дерев, рекламних щитів, будівельних риштувань і ліній електропередач — саме там найчастіше стаються травми.

Попередження синоптиків

В Укргідрометцентрі зазначили, що до кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій області будуть пориви вітру до 28 метрів на секунду. Оголошено другий рівень небезпечності.

Оголошення небезпеки через негоду. Фото: Укргідрометцентр

На решті території пориви вітру до 20 метрів на секунду, а у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали. Оголошено перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — наголосили в Укргідрометцентрі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, сьогодні в Україні північно-західний вітер із сильними поривами. Крім того, місцями прогнозувалися дощі та мокрий сніг.

А в Укргідрометцентрі повідомляли, що у травні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Зазначається, що середня температура становитиме +12...+15 °С.