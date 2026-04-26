Прогноз погоды в Украине на неделю: когда ожидать потепления

Люди идут по городу с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Следующая неделя в Украине, 27 апреля — 3 мая, пройдет под влиянием холодного воздуха с севера. Температура будет оставаться ниже климатической нормы, особенно ночью. Периодически будут проходить дожди, местами с мокрым снегом и порывистым ветром.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Карта температур/Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на неделю 27 апреля — 3 мая

В течение недели (27 апреля — 3 мая) над Украиной будет удерживаться холодная воздушная масса арктического происхождения. Погода будет неустойчивой: будут чередоваться прояснения, осадки и усиление ветра. В ночные часы в отдельных регионах будут сохраняться заморозки. Лишь ближе к выходным начнется постепенное потепление.

Понедельник, 27 апреля. Начало недели будет прохладным и преимущественно сухим. В большинстве областей осадков не ожидается, лишь на востоке и местами на севере возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Погоду будет определять порывистый северо-западный ветер, который будет добавлять ощущение холода. Ночная температура составит +1...+6 °C, местами на почве и в воздухе заморозки 0...-4 °C. Днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

Вторник, 28 апреля. Погода стабилизируется благодаря области повышенного давления. Большинство регионов проведут день без осадков с прояснениями, лишь на востоке днем возможен слабый дождь или ледяная крупа. Ветер западного направления, умеренный.

Ночью температура будет оставаться низкой — +1...+6 °C, местами заморозки 0...-4 °C. В дневные часы ожидается +10...+16 °C.

Среда, 29 апреля. Атмосфера станет более неустойчивой. Ночью преимущественно сухо, однако днем во многих регионах пройдут дожди разной интенсивности, на севере возможен мокрый снег. Погода будет оставаться прохладной и ветреной.

Температура ночью +2...+7 °C, в северных и западных областях возможны заморозки 0...-4 °C. Днем +8...+13 °C, на юге до +16 °C.

Четверг, 30 апреля. Начало суток будет спокойным, без существенных осадков. Однако днем в большинстве областей, кроме запада, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

В отдельных районах возможен мелкий град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Ночная температура +1...+6 °C, местами заморозки 0...-3 °C. День: +10...+15 °C.

Пятница, 1 мая. Погода будет оставаться неустойчивой, с периодическими дождями. Осадки наиболее вероятны на западе ночью и в северных, восточных и части центральных областей днем. Кое-где дожди будут умеренными.

Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью +2...+7 °C, местами заморозки 0...-3 °C. Днем +10...+16 °C.

Суббота, 2 мая. В стране будет преобладать более спокойная погода. Большинство областей проведут день без осадков, лишь на востоке и в Приазовье возможны короткие дожди.

Погода станет немного стабильнее, хотя прохлада еще сохранится. Ночная температура +2...+7 °C, местами заморозки 0...-3 °C. Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.

Воскресенье, 3 мая. Преимущественно сухо и спокойно. Дожди возможны лишь на юге и в Крыму. Погоду будет определять антициклон, поэтому осадки маловероятны в большинстве регионов.

Ночь: +2...+7 °C. День: +15...+20 °C, местами до +22 °C на западе.

Новини.LIVE информировали, что на 27 апреля синоптик Наталья Диденко спрогнозировала похолодание. В Украине ожидаются сильный ветер и дожди. Кое-где температура воздуха опустится до +1 градуса.

Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 26 апреля, Украину охватила непогода. Сильный ветер и дожди накрыли ряд областей. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека.