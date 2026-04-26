Погода Ветер и дожди: синоптик Диденко прогнозирует похолодание завтра

Ветер и дожди: синоптик Диденко прогнозирует похолодание завтра

Дата публикации 26 апреля 2026 18:20
Люди выходят из общественного транспорта во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 апреля, в Украине сохранится прохладная и ветреная погода. Существенного потепления в ближайшие дни не ожидается, наоборот — температура будет оставаться ниже комфортной весенней нормы. Кое-где пройдут осадки, а ветер будет усиливаться до штормовых порывов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля

По прогнозу синоптика Наталка Диденко, понедельник не принесет в Украину весеннего тепла, а погодные условия будут оставаться довольно холодными и неустойчивыми.

В течение дня 27 апреля температура воздуха в большинстве регионов составит +6...+9 °C. В западных и юго-западных областях будет несколько теплее — +9...+12 °C, однако ощущение холода будет усиливать порывистый ветер.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильных порывах ветра, которые местами могут достигать штормовых значений. В большинстве областей осадки постепенно будут прекращаться, однако на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине ожидается дождь, который местами может переходить в мокрый снег.

В Киеве существенных осадков не прогнозируют. В то же время погода будет оставаться холодной и ветреной: ночью +1...+4 °C, днем около +9 °C.

Диденко советует одеваться теплее и не забывать о головных уборах и шарфах, ведь ощущение холода будет усиливать ветер.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 26 апреля сильная непогода охватила ряд регионов Украины, принеся ветер, дождь и местами снег. Из-за сложных погодных условий в нескольких областях зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности поваленные деревья и сорванные крыши. Также в Ровенской области из-за аварии в электросети без света остались более 10 тысяч потребителей.

Новини.LIVE также писали, что синоптики прогнозировали 26 апреля в Украине нестабильную погоду с дождями, грозами и сильным ветром. В большинстве регионов ожидается похолодание, а на севере и западе местами возможен мокрый снег. В то же время юго-восток страны останется теплее и почти без осадков.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
