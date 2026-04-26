Вітер та дощі: синоптик Діденко прогнозує похолодання завтра

Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 27 квітня, в Україні збережеться прохолодна та вітряна погода. Суттєвого потепління найближчими днями не очікується, навпаки — температура залишатиметься нижчою за комфортну весняну норму. Подекуди пройдуть опади, а вітер посилюватиметься до штормових поривів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня

За прогнозом синоптика Наталка Діденко, понеділок не принесе в Україну весняного тепла, а погодні умови залишатимуться доволі холодними та нестійкими.

Протягом дня 27 квітня температура повітря в більшості регіонів становитиме +6…+9 °C. У західних та південно-західних областях буде дещо тепліше — +9…+12 °C, однак відчуття холоду посилюватиме рвучкий вітер.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про сильні пориви вітру, які місцями можуть досягати штормових значень. У більшості областей опади поступово припинятимуться, проте на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині очікується дощ, який подекуди може переходити у мокрий сніг.

У Києві істотних опадів не прогнозують. Водночас погода залишатиметься холодною та вітряною: вночі +1…+4 °C, вдень близько +9 °C.

Діденко радить одягатися тепліше та не забувати про головні убори й шарфи, адже відчуття холоду посилюватиме вітер.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 26 квітня сильна негода охопила низку регіонів України, принісши вітер, дощ і місцями сніг. Через складні погодні умови у кількох областях зафіксовано пошкодження інфраструктури, зокрема повалені дерева та зірвані дахи. Також на Рівненщині через аварії в електромережі без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів.

Новини.LIVE також писали, що синоптики прогнозували 26 квітня в Україні нестабільну погоду з дощами, грозами та сильним вітром. У більшості регіонів очікується похолодання, а на півночі та заході місцями можливий мокрий сніг. Водночас південний схід країни залишиться теплішим і майже без опадів.