Прогноз погоди в Україні на тиждень: коли очікувати потепління

Люди йдуть містом з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Наступний тиждень в Україні, 27 квітня — 3 травня, пройде під впливом холодного повітря з півночі. Температура залишатиметься нижчою за кліматичну норму, особливо вночі. Періодично проходитимуть дощі, місцями з мокрим снігом та поривчастим вітром.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Карта температур/Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на тиждень 27 квітня — 3 травня

Протягом тижня (27 квітня — 3 травня) над Україною утримуватиметься холодна повітряна маса арктичного походження. Погода буде нестійкою: чергуватимуться прояснення, опади та посилення вітру. У нічні години в окремих регіонах зберігатимуться заморозки. Лише ближче до вихідних почнеться поступове потепління.

Понеділок, 27 квітня. Початок тижня буде прохолодним і переважно сухим. У більшості областей опадів не очікується, лише на сході та місцями на півночі можливий невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Погоду визначатиме поривчастий північно-західний вітер, який додаватиме відчуття холоду. Нічна температура становитиме +1…+6 °C, місцями на ґрунті та в повітрі заморозки 0…-4 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

Вівторок, 28 квітня. Погода стабілізується завдяки області підвищеного тиску. Більшість регіонів проведуть день без опадів із проясненнями, лише на сході вдень можливий слабкий дощ або крижана крупа. Вітер західного напрямку, помірний.

Вночі температура залишатиметься низькою — +1…+6 °C, місцями заморозки 0…-4 °C. У денні години очікується +10…+16 °C.

Середа, 29 квітня. Атмосфера стане більш нестійкою. Уночі переважно сухо, однак вдень у багатьох регіонах пройдуть дощі різної інтенсивності, на півночі можливий мокрий сніг. Погода залишатиметься прохолодною та вітряною.

Температура вночі +2…+7 °C, у північних і західних областях можливі заморозки 0…-4 °C. Вдень +8…+13 °C, на півдні до +16 °C.

Четвер, 30 квітня. Початок доби буде спокійним, без істотних опадів. Проте вдень у більшості областей, крім заходу, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

У окремих районах можливий дрібний град. Вітер північно-західний, при грозах поривчастий. Нічна температура +1…+6 °C, місцями заморозки 0…-3 °C. День: +10…+15 °C.

П’ятниця, 1 травня. Погода залишатиметься нестійкою, з періодичними дощами. Опади найбільш імовірні на заході вночі та в північних, східних і частині центральних областей удень. Подекуди дощі будуть помірними.

Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі +2…+7 °C, місцями заморозки 0…-3 °C. Вдень +10…+16 °C.

Субота, 2 травня. У країні переважатиме більш спокійна погода. Більшість областей проведуть день без опадів, лише на сході та в Приазов’ї можливі короткі дощі.

Погода стане трохи стабільнішою, хоча прохолода ще збережеться. Нічна температура +2…+7 °C, місцями заморозки 0…-3 °C. Вдень повітря прогріється до +12…+17 °C.

Неділя, 3 травня. Переважно сухо та спокійно. Дощі можливі лише на півдні та в Криму. Погоду визначатиме антициклон, тому опади малоймовірні в більшості регіонів.

Ніч: +2…+7 °C. День: +15…+20 °C, місцями до +22 °C на заході.

Новини.LIVE інформували, що на 27 квітня синоптик Наталка Діденко спрогнозувала похолодання. В Україні очікуються сильний вітер та дощі. Подекуди температура повітря опуститься до +1 градуса.

Новини.LIVE писали, що у неділю, 26 квітня, Україну охопила негода. Сильний вітер та дощі накрили низку областей. Внаслідок негоди загинуло щонайменше три людини.