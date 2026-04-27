Заморозки та вітер: коли в Україні потеплішає

Люди йдуть містом під час дощу та вітру.

В Україні після штормового вітру та різкого похолодання знову очікуються заморозки. Найближчими ночами температура опускатиметься нижче нуля у більшості регіонів. Синоптики прогнозують поступове потепління лише наприкінці тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи у коментарі для "РБК-Україна".

Коли в Україну прийде справжнє тепло

Після проходження атмосферного фронту, який спричинив сильні пориви вітру по всій країні, погода почала змінюватися.

За словами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, нині спостерігається прояснення, однак разом із цим в Україну надходить холодне повітря з північних широт.

Через це вночі знову фіксуватимуться заморозки як на ґрунті, так і місцями в повітрі. Найближчими днями вони очікуються у більшості областей, крім узбережжя морів і Криму.

Читайте також:

У вівторок вдень, 28 квітня, температура місцями підніматиметься до +15 °C, але в середньому триматиметься близько +10 °C. Надалі можливі коливання погоди: коротке потепління вдень чергуватиметься з холодними ночами.

У Києві та області заморозки прогнозуються протягом кількох ночей поспіль, що може бути небезпечним для квітучих плодових дерев. Синоптики попереджають про помаранчевий рівень небезпечності через низькі температури.

Новини.LIVE писали, що в Україні продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка спричинила значні руйнування та людські жертви. Сильний вітер найбільшої шкоди завдав Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областям, де також фіксують масштабні знеструмлення. Унаслідок стихії загинули троє людей у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях.

Новини.LIVE інформували про прогноз погоди в Україні на тиждень 27 квітня — 3 травня. Синоптики прогнозують доволі холодну погоду як для весни. Очікуються дощі, сильний вітер, заморозки та подекуди мокрий сніг.