Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заморозки и ветер: когда в Украине потеплеет

Заморозки и ветер: когда в Украине потеплеет

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 18:36
Заморозки и ветер: когда в Украине потеплеет
Люди идут по городу во время дождя и ветра. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине после штормового ветра и резкого похолодания снова ожидаются заморозки. В ближайшие ночи температура будет опускаться ниже нуля в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют постепенное потепление только в конце недели.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи в комментарии для "РБК-Украина".

Когда в Украину придет настоящее тепло

После прохождения атмосферного фронта, который вызвал сильные порывы ветра по всей стране, погода начала меняться.

По словам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, сейчас наблюдается прояснение, однако вместе с этим в Украину поступает холодный воздух с северных широт.

Из-за этого ночью снова будут фиксироваться заморозки как на почве, так и местами в воздухе. В ближайшие дни они ожидаются в большинстве областей, кроме побережья морей и Крыма.

Читайте также:

Во вторник днем, 28 апреля, температура местами будет подниматься до +15 °C, но в среднем будет держаться около +10 °C. В дальнейшем возможны колебания погоды: короткое потепление днем будет чередоваться с холодными ночами.

В Киеве и области заморозки прогнозируются в течение нескольких ночей подряд, что может быть опасным для цветущих плодовых деревьев. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за низких температур.

Новини.LIVE писали, что в Украине продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая вызвала значительные разрушения и человеческие жертвы. Сильный ветер наибольший ущерб нанес Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областям, где также фиксируют масштабные обесточивания. В результате стихии погибли три человека в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях.

Новини.LIVE информировали о прогнозе погоды в Украине на неделю 27 апреля — 3 мая. Синоптики прогнозируют довольно холодную погоду как для весны. Ожидаются дожди, сильный ветер, заморозки и местами мокрый снег.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации