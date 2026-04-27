Заморозки и ветер: когда в Украине потеплеет

Люди идут по городу во время дождя и ветра.

В Украине после штормового ветра и резкого похолодания снова ожидаются заморозки. В ближайшие ночи температура будет опускаться ниже нуля в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют постепенное потепление только в конце недели.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи в комментарии для "РБК-Украина".

Когда в Украину придет настоящее тепло

После прохождения атмосферного фронта, который вызвал сильные порывы ветра по всей стране, погода начала меняться.

По словам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, сейчас наблюдается прояснение, однако вместе с этим в Украину поступает холодный воздух с северных широт.

Из-за этого ночью снова будут фиксироваться заморозки как на почве, так и местами в воздухе. В ближайшие дни они ожидаются в большинстве областей, кроме побережья морей и Крыма.

Во вторник днем, 28 апреля, температура местами будет подниматься до +15 °C, но в среднем будет держаться около +10 °C. В дальнейшем возможны колебания погоды: короткое потепление днем будет чередоваться с холодными ночами.

В Киеве и области заморозки прогнозируются в течение нескольких ночей подряд, что может быть опасным для цветущих плодовых деревьев. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за низких температур.

Новини.LIVE писали, что в Украине продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая вызвала значительные разрушения и человеческие жертвы. Сильный ветер наибольший ущерб нанес Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областям, где также фиксируют масштабные обесточивания. В результате стихии погибли три человека в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях.

Новини.LIVE информировали о прогнозе погоды в Украине на неделю 27 апреля — 3 мая. Синоптики прогнозируют довольно холодную погоду как для весны. Ожидаются дожди, сильный ветер, заморозки и местами мокрый снег.