Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В начале мая погода в Украине резко изменится: синоптик

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 17:23
Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в начале мая резко изменится погода. Ожидается, что по всей территории страны ощутимо потеплеет. Заморозки, ветер и холод наконец отступят от Украины.

Об этом рассказал синоптик Иван Семилит в комментарии для NV, передает Новини.LIVE.

Как изменится погода в Украине в мае

По словам Семилита, в последний месяц весны в Украине резко изменится погода. 1 и 2 мая ожидается преимущественно сухая погода. Ночью заморозков в воздухе уже не будет, прогнозируют +1...+7 °C. В то же время в первые дни месяца будут сохраняться заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C.

Днем температура воздуха повысится. Сначала ожидается +7...+13 °C. В субботу, 2 мая, отметки термометра достигнут +16 °C. Несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке. Зато на Закарпатье в конце недели, по прогнозу синоптика, будет до +19 °C.

В Киеве 1 мая ожидается до +12 °C, а 2 - до +15 °C. По области стоит ожидать до +16 °C.

Читайте также:

Синоптик также дал прогноз погоды в Украине с 3 по 7 мая. По его словам, ожидается повышение температуры воздуха до летних показателей. Ночью будет +1...+7 °C. Днем будет +17...+23 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 29 апреля. По ее словам, в Украине наконец-то утихнет штормовой ветер, сменившись на умеренный северо-западный. В то же время ожидается мокрый снег.

Также мы писали о том, что непогода наделала беды в Украине. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, из-за сильного ветра погибли три человека — в Запорожье, Закарпатье и Черкасской области. Зафиксированы значительные разрушения в ряде областей.

синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации