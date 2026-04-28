В начале мая погода в Украине резко изменится: синоптик

В Украине в начале мая резко изменится погода. Ожидается, что по всей территории страны ощутимо потеплеет. Заморозки, ветер и холод наконец отступят от Украины.

Об этом рассказал синоптик Иван Семилит в комментарии для NV, передает Новини.LIVE.

Как изменится погода в Украине в мае

По словам Семилита, в последний месяц весны в Украине резко изменится погода. 1 и 2 мая ожидается преимущественно сухая погода. Ночью заморозков в воздухе уже не будет, прогнозируют +1...+7 °C. В то же время в первые дни месяца будут сохраняться заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C.

Днем температура воздуха повысится. Сначала ожидается +7...+13 °C. В субботу, 2 мая, отметки термометра достигнут +16 °C. Несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке. Зато на Закарпатье в конце недели, по прогнозу синоптика, будет до +19 °C.

В Киеве 1 мая ожидается до +12 °C, а 2 - до +15 °C. По области стоит ожидать до +16 °C.

Синоптик также дал прогноз погоды в Украине с 3 по 7 мая. По его словам, ожидается повышение температуры воздуха до летних показателей. Ночью будет +1...+7 °C. Днем будет +17...+23 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 29 апреля. По ее словам, в Украине наконец-то утихнет штормовой ветер, сменившись на умеренный северо-западный. В то же время ожидается мокрый снег.

Также мы писали о том, что непогода наделала беды в Украине. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, из-за сильного ветра погибли три человека — в Запорожье, Закарпатье и Черкасской области. Зафиксированы значительные разрушения в ряде областей.