Главная Погода Зима возвращается: Диденко прогнозирует завтра мокрый снег

Дата публикации 28 апреля 2026 14:13
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля: где будут заморозки
Снег. Фото: Новости.LIVE

В Украине продолжается период аномально холодной весенней погоды. В среду, 29 апреля, будут ночные заморозки. Тем не менее, штормовой ветер наконец-то утихнет, сменившись на умеренный северо-западный.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Ночь на среду снова принесет заморозки. Днем столбики термометров покажут лишь +7°C...+10°C. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны — там воздух прогреется до +9°C...+13°C.

Температурная карта Украины 29 апреля. Фото: Метеопост

Что касается осадков, то среда будет влажной для большинства регионов. Наиболее неблагоприятная погода ожидается на севере и западе Украины, где дожди могут переходить в мокрый снег.

Погода в Киеве 29 апреля

В Киеве 29 апреля погода ночью принесет заморозки, а днем температура не поднимется выше +7°C...+9°C. Вероятны дожди с мокрым снегом.

Когда придет весеннее тепло

Синоптик прогнозирует первое заметное потепление на субботу и воскресенье, аж 2-3 мая. В эти дни температура поднимется до комфортных +12°C...+16°C.

Однако жителям южных регионов расслабляться рано: уже в воскресенье из-за дождевого циклона там снова похолодает до +8°C...+11°C.

Новини.LIVE писали, что Украину несколько дней назад, в воскресенье, 26 апреля, накрыл мощный ураган. В результате сильного порывистого ветра во многих областях зафиксированы повреждения домов, обвалы деревьев и порванные линии электропередач.

Ликвидация последствий непогоды продолжалась несколько дней. На ремонт некоторых участков понадобится несколько дней. Кроме того, непогода убила трех человек.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
