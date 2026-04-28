Прогноз погоди в Україні на 29 квітня: де будуть заморозки

В Україні продовжується період аномально холодної весняної погоди. У середу, 29 квітня, будуть нічні заморозки. Проте, штормовий вітер нарешті вщухне, змінившись на помірний північно-західний.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Ніч на середу знову принесе заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть лише +7°C...+10°C. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни — там повітря прогріється до +9°C...+13°C.

Температурна карта України 29 квітня. Фото: Метеопост

Щодо опадів, то середа буде вологою для більшості регіонів. Найбільш несприятлива погода очікується на півночі та заході України, де дощі можуть переходити у мокрий сніг.

Погода в Києві 29 квітня

У Києві 29 квітня погода вночі принесе заморозки, а вдень температура не підніметься вище +7°C...+9°C. Ймовірні дощі з мокрим снігом.

Коли прийде весняне тепло

Синоптикиня прогнозує перше помітне потепління на суботу та неділю, аж 2–3 травня. У ці дні температура підніметься до комфортних +12°C...+16°C.

Однак мешканцям південних регіонів розслаблятися зарано: вже в неділю через дощовий циклон там знову похолоднішає до +8°C...+11°C.

Новини.LIVE писали, що Україну кілька днів тому, у неділю, 26 квітня, накрив потужний ураган. Внаслідок сильного рвучкого вітру у багатьох областях зафіксовані пошкодження будинків, обвали дерев та порвані лінії електропередач.

Ліквідація наслідків негоди тривала кілька днів. На ремонт деяких ділянок знадобиться кілька днів. Окрім того, негода вбила трьох осіб.