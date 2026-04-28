Головна Погода Зима повертається: Діденко прогнозує завтра мокрий сніг

Дата публікації: 28 квітня 2026 14:13
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня: де будуть заморозки
Сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується період аномально холодної весняної погоди. У середу, 29 квітня, будуть нічні заморозки. Проте, штормовий вітер нарешті вщухне, змінившись на помірний північно-західний.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Ніч на середу знову принесе заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть лише +7°C...+10°C. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни — там повітря прогріється до +9°C...+13°C.

Температурна карта України 29 квітня. Фото: Метеопост

Щодо опадів, то середа буде вологою для більшості регіонів. Найбільш несприятлива погода очікується на півночі та заході України, де дощі можуть переходити у мокрий сніг.

Погода в Києві 29 квітня

У Києві 29 квітня погода вночі принесе заморозки, а вдень температура не підніметься вище +7°C...+9°C. Ймовірні дощі з мокрим снігом

Коли прийде весняне тепло

Синоптикиня прогнозує перше помітне потепління на суботу та неділю, аж 2–3 травня. У ці дні температура підніметься до комфортних +12°C...+16°C.

Однак мешканцям південних регіонів розслаблятися зарано: вже в неділю через дощовий циклон там знову похолоднішає до +8°C...+11°C.

Новини.LIVE писали, що Україну кілька днів тому, у неділю, 26 квітня, накрив потужний ураган. Внаслідок сильного рвучкого вітру у багатьох областях зафіксовані пошкодження будинків, обвали дерев та порвані лінії електропередач.

Ліквідація наслідків негоди тривала кілька днів. На ремонт деяких ділянок знадобиться кілька днів. Окрім того, негода вбила трьох осіб

Альбіна Зарічна - Редактор
