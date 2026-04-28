Прогноз погоди в Україні на 29 квітня: де будуть заморозки

Зима повертається: Діденко прогнозує завтра мокрий сніг
В Україні продовжується період аномально холодної весняної погоди. У середу, 29 квітня, будуть нічні заморозки. Проте, штормовий вітер нарешті вщухне, змінившись на помірний північно-західний.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Ніч на середу знову принесе заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть лише +7°C...+10°C. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни — там повітря прогріється до +9°C...+13°C.
Щодо опадів, то середа буде вологою для більшості регіонів. Найбільш несприятлива погода очікується на півночі та заході України, де дощі можуть переходити у мокрий сніг.
Погода в Києві 29 квітня
У Києві 29 квітня погода вночі принесе заморозки, а вдень температура не підніметься вище +7°C...+9°C. Ймовірні дощі з мокрим снігом.
Коли прийде весняне тепло
Синоптикиня прогнозує перше помітне потепління на суботу та неділю, аж 2–3 травня. У ці дні температура підніметься до комфортних +12°C...+16°C.
Однак мешканцям південних регіонів розслаблятися зарано: вже в неділю через дощовий циклон там знову похолоднішає до +8°C...+11°C.
Новини.LIVE писали, що Україну кілька днів тому, у неділю, 26 квітня, накрив потужний ураган. Внаслідок сильного рвучкого вітру у багатьох областях зафіксовані пошкодження будинків, обвали дерев та порвані лінії електропередач.
Ліквідація наслідків негоди тривала кілька днів. На ремонт деяких ділянок знадобиться кілька днів. Окрім того, негода вбила трьох осіб.