Магнитные бури в мае: опасные дни для метеозависимых

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В мае 2026 года геомагнитная ситуация в целом будет оставаться спокойной. В то же время ожидаются несколько периодов кратковременного повышения активности. Скорее всего, это будут слабые магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Прогноз магнитных бурь на май 2026 года

По предварительным оценкам специалистов NOAA Space Weather Prediction Center, в мае 2026 года существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Основную часть месяца магнитосфера Земли будет находиться в стабильном состоянии, однако полностью избежать колебаний не удастся.

Ожидается, что большинство магнитных бурь будет слабого уровня — G1 или ниже. Такие явления редко представляют угрозу для технических систем, однако могут сказываться на самочувствии людей, особенно тех, кто реагирует на изменения погоды или атмосферного давления.

Когда возможны магнитные бури в мае 2026 года

По предварительному прогнозу, периоды повышенной геомагнитной активности придутся на такие даты:

1-4 мая — начало месяца;

10-14 мая — середина первой декады;

16-18 мая — середина месяца;

20-23 мая — третья декада;

27-30 мая — завершение месяца.

В эти дни возможны кратковременные возмущения или слабые магнитные бури. В остальные периоды ситуация, по предварительным оценкам, будет стабильной.

Отметим, что геомагнитная активность напрямую зависит от процессов на Солнце. Выбросы солнечной плазмы и вспышки могут достигать Земли и вызывать колебания магнитного поля. Такие явления часто повторяются циклически — примерно каждые 27 дней, что связано с вращением Солнца.

Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь являются ориентировочными. Космическая погода меняется динамично, поэтому точные даты могут корректироваться ближе к соответствующим периодам.

Итак, май 2026 года обещает быть преимущественно спокойным, но с несколькими волнами слабой геомагнитной активности, которые стоит учесть метеочувствительным людям.

