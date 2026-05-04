Ученые зафиксировали 14 вспышек на Солнце: когда ждать магнитную бурю

Неделя для метеозависимых начнется спокойно, поскольку в понедельник, 4 мая, специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь. Солнечная активность остается на стабильно низком уровне, однако метеозависимым людям стоит помнить о возможном ухудшении самочувствия из-за нестабильности магнитного поля Земли и риска возникновения внезапных вспышек.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные специалистов Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь в Украине 4 мая

В течение предыдущих суток астрофизики зафиксировали на поверхности Солнца лишь 14 вспышек, которые классифицируются как самые слабые взрывы С-класса. Подобные явления проходят почти незаметно для нашей планеты и не способны спровоцировать серьезных геомагнитных возмущений.

Солнечная активность 4 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 53

Даже при отсутствии сильных магнитных бурь колебания магнитного поля способны негативно влиять на состояние здоровья человека. Своевременные метеорологические предупреждения позволяют людям с хроническими болезнями заблаговременно подготовиться и контролировать факторы риска возникновения инсультов и инфарктов.

Обычно во время нестабильной космической погоды метеозависимые люди чаще всего жалуются на головную боль, головокружение, скачки артериального давления и общую слабость. Также среди распространенных симптомов, которые возникают в такие дни, медики выделяют нарушения сна, тошноту, ломоту в суставах и повышенную раздражительность.

