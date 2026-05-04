Ученые зафиксировали 14 вспышек на Солнце: когда ждать магнитную бурю

Ученые зафиксировали 14 вспышек на Солнце: когда ждать магнитную бурю

Дата публикации 4 мая 2026 13:33
Влияние магнитных бурь. Фото: коллаж Новини.LIVE

Неделя для метеозависимых начнется спокойно, поскольку в понедельник, 4 мая, специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь. Солнечная активность остается на стабильно низком уровне, однако метеозависимым людям стоит помнить о возможном ухудшении самочувствия из-за нестабильности магнитного поля Земли и риска возникновения внезапных вспышек.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные специалистов Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь в Украине 4 мая

В течение предыдущих суток астрофизики зафиксировали на поверхности Солнца лишь 14 вспышек, которые классифицируются как самые слабые взрывы С-класса. Подобные явления проходят почти незаметно для нашей планеты и не способны спровоцировать серьезных геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь с 4 по 6 мая. Фото: скриншот

Солнечная активность 4 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 53
Прогноз магнитных бурь с 4 по 7 мая. Фото: скриншот

Даже при отсутствии сильных магнитных бурь колебания магнитного поля способны негативно влиять на состояние здоровья человека. Своевременные метеорологические предупреждения позволяют людям с хроническими болезнями заблаговременно подготовиться и контролировать факторы риска возникновения инсультов и инфарктов.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
