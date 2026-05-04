Головна Погода Літня спека до +26°C та грози: якої погоди чекати цього тижня

Літня спека до +26°C та грози: якої погоди чекати цього тижня

Дата публікації: 4 травня 2026 10:57
Погода в Україні на тиждень 4-10 травня 2026: детальний прогноз
Весна. Фото: Новини.LIVE

З 4 по 10 травня погода в Україні кардинально зміниться. На зміну холодному фронту прийде тепле повітря, яке прогріє країну до літніх температур, але разом з тим впродовж тижня в регіонах пройдуть короткочасні дощі, локальні тумани та грози.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні з 4 до 10 травня 

Перший тиждень травня принесе українцям довгоочікувану зміну погоди. З понеділка, 4 травня, територію країни охопить антициклон, який забезпечить стабільні умови без суттєвих опадів. Винятком стануть лише Донбас, Приазов'я та Крим, де південний атмосферний фронт спровокує похмурість і помірні дощі.

Температурна карта Украхни 4 травня. Фото: скриншот Метеопост

Денна температура повітря становитиме +17...+22 °С, хоча на півдні у Криму та Приазов'ї буде прохолодніше, близько +9...+15 °С. Вночі термометри покажуть +3...+9 °С. Швидкість вітру коливатиметься в межах 3-8 м/с, але у східних, центральних та південних областях домінуватиме північно-східний вітер. 

У вівторок, 5 травня, дощова погода буде в нічні години на крайньому південному сході та Кримському півострові. Вночі повітря прогріється до +6...+11 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °С. Вітер переважатиме змінних напрямків, зокрема на заході він буде південним зі швидкістю 3-8 м/с.

Вже у середу, 6 травня, після сухої ночі з температурами +8...+13 °С, денна синоптична ситуація трохи зміниться. На сході та заході країни пройдуть короткочасні грозові дощі, тоді як в інших областях опадів не очікується.

Температурна карта України на 6 травня. Фото: скриншот Метеопост

Повітря вдень прогріється до +19...+24 °С, а західний та південно-західний вітер посилиться до 5-10 м/с.

Наступного дня, 7 травня, вночі очікується +8...+13 °С, а вдень повітря розжариться до +20...+25 °С. При цьому в північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі. Саме на заході вони можуть супроводжуватися грозами та дрібним градом. На решті територій буде сухо, вітер збереже південно-західний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с.

Така ж погода буде і в п'ятницю, 8 травня, з нічними показниками +9...+14 °С та денними +20...+25 °С. Проте будуть короткочасні грозові дощі, які  накриють Правобережжя.

Температурна карта України 8 травня. Фото: скриншот Метеопост

Вихідні розпочнуться з нічних та ранкових туманів. У суботу, 9 травня, крайній захід опиниться в сухій зоні, натомість східні, центральні та північні області опиняться під дією короткочасних дощів із грозами.  Температура вночі складе +8...+13 °С, а вдень дещо знизиться до +19...+24 °С.

Температурна карта України 9 травня. Фото: скриншот Метеопост

Завершиться тиждень у неділю, 10 травня, поверненням грозових дощів у західні регіони в денний час, тоді як ніч мине без опадів, але з локальними туманами. Вітер стане слабшим, 3-8 м/с змінних напрямків. Температурні показники становитимуть +7...+12 °С вночі та +18...+23 °С удень.

Сьогодні, як повідомляли Новини.LIVE, синоптики прогнозують спекотну погоду по Україні. Подекуди у понеділок, 4 травня, можливі дощі з грозами.

Нещодавно Україну накрив потужний ураган, який призвів до руйнувань та пошкоджень житлових та енергетичних об'єктів, а також забрав життя трьох людей. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
