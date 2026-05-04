Летняя жара до +26°C и грозы: какой погоды ждать на этой неделе

Дата публикации 4 мая 2026 10:57
Погода в Украине на неделю 4-10 мая 2026: подробный прогноз на неделю 4-10 мая 2026 года
Весна. Фото: Новости.LIVE

С 4 по 10 мая погода в Украине кардинально изменится. На смену холодному фронту придет теплый воздух, который прогреет страну до летних температур, но вместе с тем в течение недели в регионах пройдут кратковременные дожди, локальные туманы и грозы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине с 4 до 10 мая

Первая неделя мая принесет украинцам долгожданную смену погоды. С понедельника, 4 мая, территорию страны охватит антициклон, который обеспечит стабильные условия без существенных осадков. Исключением станут лишь Донбасс, Приазовье и Крым, где южный атмосферный фронт спровоцирует пасмурность и умеренные дожди.

Температурная карта Украхны 4 мая. Фото: скриншот Метеопост

Дневная температура воздуха составит +17...+22 °С, хотя на юге в Крыму и Приазовье будет прохладнее, около +9...+15 °С. Ночью термометры покажут +3...+9 °С. Скорость ветра будет колебаться в пределах 3-8 м/с, но в восточных, центральных и южных областях будет доминировать северо-восточный ветер.

Во вторник, 5 мая, дождливая погода будет в ночные часы на крайнем юго-востоке и Крымском полуострове. Ночью воздух прогреется до +6...+11 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С. Ветер будет преобладать переменных направлений, в частности на западе он будет южным со скоростью 3-8 м/с.

Уже в среду, 6 мая, после сухой ночи с температурами +8...+13 °С, дневная синоптическая ситуация немного изменится. На востоке и западе страны пройдут кратковременные грозовые дожди, тогда как в других областях осадков не ожидается.

Температурная карта Украины на 6 мая. Фото: скриншот Метеопост

Воздух днем прогреется до +19...+24 °С, а западный и юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с.

На следующий день, 7 мая, ночью ожидается +8...+13 °С, а днем воздух раскалится до +20...+25 °С. При этом в северных и западных регионах пройдут небольшие дожди. Именно на западе они могут сопровождаться грозами и мелким градом. На остальных территориях будет сухо, ветер сохранит юго-западное направление со скоростью 5-10 м/с.

Такая же погода будет и в пятницу, 8 мая, с ночными показателями +9...+14 °С и дневными +20...+25 °С. Однако будут кратковременные грозовые дожди, которые накроют Правобережье.

Температурная карта Украины 8 мая. Фото: скриншот Метеопост

Выходные начнутся с ночных и утренних туманов. В субботу, 9 мая, крайний запад окажется в сухой зоне, зато восточные, центральные и северные области окажутся под действием кратковременных дождей с грозами. Температура ночью составит +8...+13 °С, а днем несколько снизится до +19...+24 °С.

Температурная карта Украины 9 мая. Фото: скриншот Метеопост

Завершится неделя в воскресенье, 10 мая, возвращением грозовых дождей в западные регионы в дневное время, тогда как ночь пройдет без осадков, но с локальными туманами. Ветер станет слабее, 3-8 м/с переменных направлений. Температурные показатели составят +7...+12 °С ночью и +18...+23 °С днем.

Сегодня, как сообщали Новини.LIVE, синоптики прогнозируют жаркую погоду по Украине. Кое-где в понедельник, 4 мая, возможны дожди с грозами.

Недавно Украину накрыл мощный ураган, который привел к разрушениям и повреждениям жилых и энергетических объектов, а также унес жизни трех человек.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
