Україна
Арктическая зима — Диденко сказала, где термометр покажет -20 °C

Арктическая зима — Диденко сказала, где термометр покажет -20 °C

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 12:33
Погода в Украине 13 января — прогноз от Наталки Диденко
Снегопад. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 13 января, сохранится морозная погода. Самые низкие температуры ожидаются ночью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

В Украине продержатся морозы — прогноз погоды 13 января

По прогнозам Диденко, особенно холодно будет в северных областях, где столбики термометров опустятся до -15...-20 °C. В большинстве регионов ночная температура составит -10...-14 °C, а на юге страны и на Закарпатье будет несколько теплее - там температура будет колебаться 13 января в пределах от -6 до -12 °C.

null
Температурная карта Украины 13 января. Фото: Метеопост

В дневные часы на севере Украины воздух будет иметь температуру до -10...-14 °C, в центральных, восточных и южных областях температура будет колебаться в пределах -6...-9 °C. На дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому водителям и пешеходам Наталья Диденко советует быть особенно внимательными.

Осадки 13 января будут преимущественно в западных областях, где будет проходить снег, связанный с поступлением атмосферного фронта. В то же время в большинстве регионов страны существенных осадков не ожидается из-за антициклона.

Погода в Киеве 13 января

В Киеве во вторник снег выпадать не будет. Ночью в столице будет сильный мороз до -18 °C, а днем температура составит около -12 °C.

По предварительным прогнозам, холодная погода продержится еще несколько дней. Небольшое ослабление морозов ожидается 15-16 января, однако уже после этого холод снова вернется. Кроме того, 15 января в отдельных регионах возможно усиление снегопадов.

Напомним, синоптики предупредили о гололеде и морозах в понедельник, 12 января.

Также горные спасатели показали фото заснеженных Карпат и сообщили, какая ситуация в горах.

Дарина Мороз
Автор:
Дарина Мороз
