Україна
Арктична зима — Діденко сказала, де термометр покаже -20 °C

Арктична зима — Діденко сказала, де термометр покаже -20 °C

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 12:33
Погода в Україні 13 січня — прогноз від Наталки Діденко
Снігопад. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 13 січня, збережеться морозна погода. Найнижчі температури очікуються вночі. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

В Україні протримаються морози — прогноз погоди 13 січня

За прогнозами Діденко, особливо холодно буде в північних областях, де стовпчики термометрів опустяться до -15...-20 °C. У більшості регіонів нічна температура становитиме -10...-14 °C, а на півдні країни та на Закарпатті буде дещо тепліше — там температура коливатиметься 13 січня у межах від -6 до -12 °C.

null
Температурна карта України 13 січня. Фото: Метеопост

У денні години на півночі України повітря матимет температуру до -10...-14 °C, у центральних, східних та південних областях температура коливатиметься в межах -6...-9 °C. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водіям і пішоходам Наталка Діденко радить бути особливо уважними.

Опади 13 січня будуть переважно в західних областях, де проходитиме сніг, пов'язаний з надходженням атмосферного фронту. Водночас у більшості регіонів країни істотних опадів не очікується через антициклон.

Погода в Києві 13 січня

У Києві у вівторок сніг випадати не буде. Вночі в столиці буде сильний мороз до -18 °C, а вдень температура становитиме близько -12 °C.

За попередніми прогнозами, холодна погода протримається ще кілька днів. Невелике послаблення морозів очікується 15-16 січня, однак уже після цього холод знову повернеться. Крім того, 15 січня в окремих регіонах можливе посилення снігопадів.

Нагадаємо, синоптики попередили про ожеледицю та морози в понеділок, 12 січня. 

Також гірські рятувальники показали фото засніжених Карпат та повідомили, яка ситуація в горах.

погода сніг морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
