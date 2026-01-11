У Карпатах сильні морози та снігові замети 11 січня — фото

У Карпатах фіксують двометрові замети та морози до -20
У неділю, 11 січня, у Карпатах фіксують двометрові замети та сильні морози. На горі Піп Іван температура повітря сягнула -20 °С.
Про це інформують Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.
Сильні морози та снігові замети у Карпатах 11 січня
Станом на 08:20 11 січня на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-східний 4-5 м/с, температура повітря -20 °С.
Нагадаємо, що сьогодні по м. Івано-Франківську та області синоптики прогнозували хмарну погоду з проясненнями. А також невеликий сніг та ожеледицю на дорогах.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по місту — вночі -15...-17 °С, вдень -5...-7 °С.
По області — вночі -13...-18 °С, вдень -3...-8 °С.
У високогір'ї Карпат — вночі -13...-18 °С, вдень -9...-14 °С.
Нагадаємо, що раніше синоптики прогнозували сильну ожеледицю та морози по всій Україні 11 січня.
Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про різкі зміни погоди в Україні у неділю.
Читайте Новини.LIVE!