Україна
У Карпатах фіксують двометрові замети та морози до -20

У Карпатах фіксують двометрові замети та морози до -20

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:14
У Карпатах сильні морози та снігові замети 11 січня — фото
Двометрові замети у Карпатах. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття/Facebook

У неділю, 11 січня, у Карпатах фіксують двометрові замети та сильні морози. На горі Піп Іван температура повітря сягнула -20 °С.

Про це інформують Гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сильні морози та снігові замети у Карпатах 11 січня

Станом на 08:20 11 січня на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-східний 4-5 м/с, температура повітря -20 °С.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, що сьогодні по м. Івано-Франківську та області синоптики прогнозували хмарну погоду з проясненнями. А також невеликий сніг та ожеледицю на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по місту — вночі -15...-17 °С, вдень -5...-7 °С.

По області — вночі -13...-18 °С, вдень -3...-8 °С.

У високогір'ї Карпат — вночі -13...-18 °С,  вдень -9...-14 °С.

Нагадаємо, що раніше синоптики прогнозували сильну ожеледицю та морози по всій Україні 11 січня.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про різкі зміни погоди в Україні у неділю.

Альбіна Зарічна
Автор:
Альбіна Зарічна
