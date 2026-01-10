Відео
Діденко попередила про різкі зміни погоди в Україні завтра

Діденко попередила про різкі зміни погоди в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:12
Прогноз погоди в Україні на 11 січня від Діденко
Люди йдуть містом під час снігопаду та морозу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 січня, в Україні очікуються сильні морози та ожеледиця. Однак у східних областях буде дещо тепліше.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода на 11 січня від Діденко
Прогностична діаграма для Києва. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 11 січня від Діденко

Отже, найближчої доби в Україні буде мороз. Вночі 11 січня -7...-14 °С, на півночі місцями -14...-18 °С, на південному сході та сході — 0...+3 °С.

Вдень у неділю очікується в Україні -5...-12 °С, у східних областях значно тепліше, 0...+5 °С.

Сніг завтра передбачається у західних областях, а сніг, мокрий сніг, часом дощ — на сході та південному сході України, там бешкетуватиме черговий південний циклон.

На решті території України — без істотних опадів. 

Вітер у неділю — напрямок північний, північно-західний. Некомфортний, рвучкий — у західних областях, у поєднанні зі снігом спричинить хуртовини. 

Сильний вітер, зі штормовими поривами — на сході та північному сході, до 15-20 метрів за секунду. На решті території України — помірний.

Також очікується завтра й ожеледиця — на південному сході та на Дніпропетровщині.

У Києві 11 січня без снігу, з ожеледицею та морозом. Вночі -16 °С, при проясненнях до -18 °С, вдень у неділю -10...-12 °С.

За прогнозами Діденко, морози найближчим часом потривають. Проте в більшості областей України із 15 січня помірні чи сильніші морози відступлять, очікується потепління.

Раніше в Укргідрометцентрі поділилися попереднім прогнозом та розповіли, якою буде погода в Україні впродовж вихідних — у суботу та неділю, 10–11 січня, зокрема яких погодних умов варто очікувати мешканцям різних регіонів країни.

Також синоптики розповіли, чи очікувати українцям морозів до -23 градусів цієї зими.

зима морози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
