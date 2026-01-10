Прогноз погоды в Украине на 11 января от Диденко

Люди идут по городу во время снегопада и мороза. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица. Однако в восточных областях будет несколько теплее.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогностическая диаграмма для Киева. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 11 января от Диденко

Итак, в ближайшие сутки в Украине будет мороз. Ночью 11 января -7...-14 °С, на севере местами -14...-18 °С, на юго-востоке и востоке - 0...+3 °С.

Днем в воскресенье ожидается в Украине -5...-12 °С, в восточных областях значительно теплее, 0...+5 °С.

Снег завтра предполагается в западных областях, а снег, мокрый снег, временами дождь — на востоке и юго-востоке Украины, там будет бесчинствовать очередной южный циклон.

На остальной территории Украины — без существенных осадков.

Ветер в воскресенье — направление северный, северо-западный. Некомфортный, порывистый — в западных областях, в сочетании со снегом повлечет метели.

Сильный ветер, со штормовыми порывами — на востоке и северо-востоке, до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины - умеренный.

Также ожидается завтра и гололедица — на юго-востоке и на Днепропетровщине.

В Киеве 11 января без снега, с гололедом и морозом. Ночью -16 °С, при прояснениях до -18 °С, днем в воскресенье -10...-12 °С.

По прогнозам Диденко, морозы в ближайшее время продлятся. Однако в большинстве областей Украины с 15 января умеренные или сильные морозы отступят, ожидается потепление.

