Україна
Главная Погода Диденко предупредила о резких изменениях погоды в Украине завтра

Диденко предупредила о резких изменениях погоды в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:12
Прогноз погоды в Украине на 11 января от Диденко
Люди идут по городу во время снегопада и мороза. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, в Украине ожидаются сильные морозы и гололедица. Однако в восточных областях будет несколько теплее.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:
Погода на 11 січня від Діденко
Прогностическая диаграмма для Киева. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 11 января от Диденко

Итак, в ближайшие сутки в Украине будет мороз. Ночью 11 января -7...-14 °С, на севере местами -14...-18 °С, на юго-востоке и востоке - 0...+3 °С.

Днем в воскресенье ожидается в Украине -5...-12 °С, в восточных областях значительно теплее, 0...+5 °С.

Снег завтра предполагается в западных областях, а снег, мокрый снег, временами дождь — на востоке и юго-востоке Украины, там будет бесчинствовать очередной южный циклон.

На остальной территории Украины — без существенных осадков.

Ветер в воскресенье — направление северный, северо-западный. Некомфортный, порывистый — в западных областях, в сочетании со снегом повлечет метели.

Сильный ветер, со штормовыми порывами — на востоке и северо-востоке, до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины - умеренный.

Также ожидается завтра и гололедица — на юго-востоке и на Днепропетровщине.

В Киеве 11 января без снега, с гололедом и морозом. Ночью -16 °С, при прояснениях до -18 °С, днем в воскресенье -10...-12 °С.

По прогнозам Диденко, морозы в ближайшее время продлятся. Однако в большинстве областей Украины с 15 января умеренные или сильные морозы отступят, ожидается потепление.

Ранее в Укргидрометцентре поделились предварительным прогнозом и рассказали, какой будет погода в Украине в течение выходных — в субботу и воскресенье, 10-11 января, в частности каких погодных условий стоит ожидать жителям разных регионов страны.

Также синоптики рассказали, ожидать ли украинцам морозов до -23 градусов этой зимой.

зима морозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
