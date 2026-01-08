Видео
Україна
Видео

Синоптик ответила, когда в Украине будут морозы до -23

Синоптик ответила, когда в Украине будут морозы до -23

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 16:36
Когда в Украине будут сильные морозы — прогнозы синоптиков
Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Страну накроют последствия активного циклона, а впоследствии — похолодание из-за поступления арктического воздуха.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина" в четверг, 8 января.

Читайте также:

Когда Украину накроют сильные морозы

Синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине существенно похолодает.

"10-11 января у нас уже будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт", — рассказала Птуха.

По ее словам, в связи с этим ожидается снижение температуры до -14...-20 °С:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области.

В частности, синоптик отметила, что местами ожидается до -23. Она уточнила, что днем речь будет идти о температуре воздуха в пределах -9...-15 °С.

"Кировоградская, Полтавская области - там ночью и днем будет не такой интенсивный мороз — -6...-12 °С", - отметила Птуха.

А также добавила, что тем временем температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области — ночью и днем может составлять от -4 до +4 °С.

"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", — подытожила синоптик УкрГМЦ.

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Украине сегодня, 8 января.

А синоптик Наталья Диденко сообщала, что 8 января по всей Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя.

снег зима морозы синоптик прогноз погоды погода в Украине
