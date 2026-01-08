Когда в Украине будут сильные морозы — прогнозы синоптиков

Синоптик ответила, когда в Украине будут морозы до -23
В ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Страну накроют последствия активного циклона, а впоследствии — похолодание из-за поступления арктического воздуха.
Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина" в четверг, 8 января.
Когда Украину накроют сильные морозы
Синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине существенно похолодает.
"10-11 января у нас уже будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт", — рассказала Птуха.
По ее словам, в связи с этим ожидается снижение температуры до -14...-20 °С:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- в Черкасской области.
В частности, синоптик отметила, что местами ожидается до -23. Она уточнила, что днем речь будет идти о температуре воздуха в пределах -9...-15 °С.
"Кировоградская, Полтавская области - там ночью и днем будет не такой интенсивный мороз — -6...-12 °С", - отметила Птуха.
А также добавила, что тем временем температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области — ночью и днем может составлять от -4 до +4 °С.
"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", — подытожила синоптик УкрГМЦ.
Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Украине сегодня, 8 января.
А синоптик Наталья Диденко сообщала, что 8 января по всей Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя.
