Головна Погода Синоптик відповіла, коли в Україні будуть морози до -23

Синоптик відповіла, коли в Україні будуть морози до -23

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:36
Коли в Україні будуть сильні морози — прогнози синоптиків
Люди йдуть містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погодних умов. Країну накриють наслідки активного циклону, а згодом — похолодання через надходження арктичного повітря.

Про це розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі "РБК-Україна" у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Коли Україну накриють сильні морози

Синоптик зазначила, що найближчими днями в Україні суттєво похолоднішає.

"10-11 січня у нас уже буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт", — розповіла Птуха.

За її словами, з огляду на це очікується зниження температури до -14...-20 °С:

  • у західних областях; 
  • у північних областях; 
  • у Вінницькій області; 
  • у Черкаській області.

Зокрема, синоптик наголосила, що подекуди очікується до -23. Вона уточнила, що вдень йтиметься про температуру повітря в межах -9...-15 °С.

"Кіровоградська, Полтавська області — там вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз — -6...-12 °С", — зауважила Птуха. 

А також додала, що тим часом температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області — вночі та вдень може становити від -4 до +4 °С.

"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", — підсумувала синоптик УкрГМЦ.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні сьогодні, 8 січня.

А синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 8 січня по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
