Коли в Україні будуть сильні морози — прогнози синоптиків

Синоптик відповіла, коли в Україні будуть морози до -23
Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погодних умов. Країну накриють наслідки активного циклону, а згодом — похолодання через надходження арктичного повітря.
Про це розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі "РБК-Україна" у четвер, 8 січня.
Коли Україну накриють сильні морози
Синоптик зазначила, що найближчими днями в Україні суттєво похолоднішає.
"10-11 січня у нас уже буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт", — розповіла Птуха.
За її словами, з огляду на це очікується зниження температури до -14...-20 °С:
- у західних областях;
- у північних областях;
- у Вінницькій області;
- у Черкаській області.
Зокрема, синоптик наголосила, що подекуди очікується до -23. Вона уточнила, що вдень йтиметься про температуру повітря в межах -9...-15 °С.
"Кіровоградська, Полтавська області — там вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз — -6...-12 °С", — зауважила Птуха.
А також додала, що тим часом температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області — вночі та вдень може становити від -4 до +4 °С.
"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", — підсумувала синоптик УкрГМЦ.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні сьогодні, 8 січня.
А синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 8 січня по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу.
