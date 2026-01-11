В Карпатах сильные морозы и снежные заносы 11 января — фото

В Карпатах фиксируют двухметровые сугробы и морозы до -20
В воскресенье, 11 января, в Карпатах фиксируют двухметровые сугробы и сильные морозы. На горе Поп Иван температура воздуха достигла -20 °С.
Об этом информируют Горные спасатели Прикарпатья в Facebook.
Сильные морозы и снежные заносы в Карпатах 11 января
По состоянию на 08:20 11 января на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер юго-восточный 4-5 м/с, температура воздуха -20 °С.
Напомним, что сегодня по г. Ивано-Франковску и области синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями. А также небольшой снег и гололед на дорогах.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по городу — ночью -15...-17 °С, днем -5...-7 °С.
По области — ночью -13...-18 °С, днем -3...-8 °С.
В высокогорье Карпат — ночью -13...-18 °С, днем -9...-14 °С.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали сильную гололедицу и морозы по всей Украине 11 января.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупреждала о резких изменениях погоды в Украине в воскресенье.
