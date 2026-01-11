Видео
Главная Погода В Карпатах фиксируют двухметровые сугробы и морозы до -20

В Карпатах фиксируют двухметровые сугробы и морозы до -20

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 17:14
В Карпатах сильные морозы и снежные заносы 11 января — фото
Двухметровые сугробы в Карпатах. Фото: Горные спасатели Прикарпатья/Facebook

В воскресенье, 11 января, в Карпатах фиксируют двухметровые сугробы и сильные морозы. На горе Поп Иван температура воздуха достигла -20 °С.

Об этом информируют Горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сильные морозы и снежные заносы в Карпатах 11 января

По состоянию на 08:20 11 января на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер юго-восточный 4-5 м/с, температура воздуха -20 °С.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, что сегодня по г. Ивано-Франковску и области синоптики прогнозировали облачную погоду с прояснениями. А также небольшой снег и гололед на дорогах.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по городу — ночью -15...-17 °С, днем -5...-7 °С.

По области — ночью -13...-18 °С, днем -3...-8 °С.

В высокогорье Карпат — ночью -13...-18 °С, днем -9...-14 °С.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали сильную гололедицу и морозы по всей Украине 11 января.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупреждала о резких изменениях погоды в Украине в воскресенье.

погода Карпаты снег Ивано-Франковская область морозы погода в Украине снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
