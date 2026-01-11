Видео
Україна
Видео

Синоптики прогнозируют сильный гололед в Украине сегодня

Синоптики прогнозируют сильный гололед в Украине сегодня

Дата публикации 11 января 2026 06:23
Прогноз погоды в Украине на 11 января — где ожидать морозы
Люди идут по городу во время гололеда. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, в Украине ожидаются гололедица и сильные морозы. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 11 января от Укргидрометцентра

В воскресенье на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей облачно, снег и дождь, в юго-восточной части, днем и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем -5...-10 °С.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму в воскресенье ночью и днем — -2...+3 °С.

На остальной территории облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью -15...-20 °С, днем -9...-14 °С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Україні на 11 січня
Прогноз погоды в Украине на 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 11 января от Диденко

В воскресенье в Украине будет мороз. Ночью 11 января -7...-14 °С, на севере местами -14...-18 °С, на юго-востоке и востоке - 0...+3 °С.

Днем в воскресенье ожидается в Украине -5...-12 °С, в восточных областях значительно теплее, 0...+5 °С.

Снег сегодня предполагается в западных областях, а снег, мокрый снег, временами дождь — на востоке и юго-востоке Украины, там будет бесчинствовать очередной южный циклон.

На остальной территории Украины — без существенных осадков.

Ветер в воскресенье — направление северный, северо-западный. Некомфортный, порывистый — в западных областях, в сочетании со снегом повлечет метели.

Сильный ветер, со штормовыми порывами — на востоке и северо-востоке, до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины — умеренный.

Также ожидается сегодня и гололедица — на юго-востоке и на Днепропетровщине.

В Киеве 11 января без снега, с гололедом и морозом. Ночью -16 °С, при прояснениях до -18 °С, днем в воскресенье -10...-12 °С.

Погода в Україні 11 січня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 11 января. Следовательно, в воскресенье в юго-восточной части, днем и на Харьковщине значительный снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

Ожидается первый уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Ранее Диденко предупреждала о резких изменениях погоды в Украине в воскресенье.

А в Укргидрометцентре информировали, какой будет погода в Украине в течение выходных.

Укргидрометцентр снег Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине гололедица
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
