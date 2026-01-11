Прогноз погоди в Україні на 11 січні — де очікувати морози

Люди йдуть містом під час ожеледиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 січня, в Україні очікуються ожеледиця та сильні морози. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 11 січня від Укргідрометцентру

У неділю на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей хмарно, сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

Температура повітря на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень -5...-10 °С.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму у неділю вночі та вдень — -2...+3 °С.

На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі -15...-20 °С, вдень -9...-14 °С. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 11 січня від Діденко

У неділю в Україні буде мороз. Вночі 11 січня -7...-14 °С, на півночі місцями -14...-18 °С, на південному сході та сході — 0...+3 °С.

Вдень у неділю очікується в Україні -5...-12 °С, у східних областях значно тепліше, 0...+5 °С.

Сніг сьогодні передбачається у західних областях, а сніг, мокрий сніг, часом дощ — на сході та південному сході України, там бешкетуватиме черговий південний циклон.

На решті території України — без істотних опадів.

Вітер у неділю — напрямок північний, північно-західний. Некомфортний, рвучкий — у західних областях, у поєднанні зі снігом спричинить хуртовини.

Сильний вітер, зі штормовими поривами — на сході та північному сході, до 15-20 метрів за секунду. На решті території України — помірний.

Також очікується сьогодні й ожеледиця — на південному сході та на Дніпропетровщині.

У Києві 11 січня без снігу, з ожеледицею та морозом. Вночі -16 °С, при проясненнях до -18 °С, вдень у неділю -10...-12 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 січня. Відтак, у неділю у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

Очікується перший рівень небезпечності — жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Раніше Діденко попереджала про різкі зміни погоди в Україні у неділю.

А в Укргідрометцентрі інформували, якою буде погода в Україні протягом вихідних.