Погода сьогодні, 12 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Прогноз погоди на понеділок, 12 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій області очікується невеликий сніг, а на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у неділю, 12 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 січня

Сьогодні вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі становила -15...-20 °С, вдень буде -10...-15 °С. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі -6...-11 °С, вдень -2...-7 °С. На решті території вночі -12...-17 °С, вдень -7...-12 °С.

У Київській області та Києві 12 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила -15...-20 °С, вдень -10...-15 °С.

Тим часом у Києві вночі -17...-19 °С, вдень -13...-15 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вночі 12 січня в Україні мало бути -12...-18 °С, на крайній півночі -18...-24 °С, на південному заході України -7...-12 °С, а в південній частині -4...-6 °С.

А ось вдень, як пише Діденко, температура у північній частині очікується на рівні -7...-13 °С, на решті території -3...-9 °С, на півдні -2...-4 °С.

За словами синоптика, у більшості областей день пройде без опадів, сніг буде лише в західних областях. Ожеледиця очікується до весни.

Також вона додала, що у Києві понеділок буде дуже холодним. Вночі -14...-18 °С, вдень -10...-13 °С.

