Україна
Гидрометцентр прогнозирует в Украине снег и гололедицу

Гидрометцентр прогнозирует в Украине снег и гололедицу

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 06:34
Погода сегодня, 12 января, в Украине - Укргидрометцентр
Женщина идет по улице под снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Прогноз погоды на понедельник, 12 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой области ожидается небольшой снег, а на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 января

В Україні 12 січня будуть сніги та ожеледиця
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью составила -15...-20 °С, днем будет -10...-15 °С. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью -6...-11 °С, днем -2...-7 °С. На остальной территории ночью -12...-17 °С, днем -7...-12 °С.

Прогноз погоди в Україні 12 січня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 12 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составила -15...-20 °С, днем -10...-15 °С.

Тем временем в Киеве ночью -17...-19 °С, днем -13...-15 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью 12 января в Украине должно было быть -12...-18 °С, на крайнем севере -18...-24 °С, на юго-западе Украины -7...-12 °С, а в южной части -4...-6 °С.

А вот днем, как пишет Диденко, температура в северной части ожидается на уровне -7...-13 °С, на остальной территории -3...-9 °С, на юге -2...-4 °С.

По словам синоптика, в большинстве областей день пройдет без осадков, снег будет только в западных областях. Гололедица ожидается до весны.

Также она добавила, что в Киеве понедельник будет очень холодным. Ночью -14...-18 °С, днем -10...-13 °С.

Напомним, вчера мы писали, что в Карпатах фиксировали двухметровые сугробы и сильные морозы. Кроме того, на горе Поп Иван температура воздуха достигла -20 °С.

Также мы сообщали, в Укргидрометцентре недавно предупредили о рекордно холодном январе в Украине.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
