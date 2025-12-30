Каким будет январь 2026 года — прогноз погоды

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В январе средняя месячная температура в Украине ожидается от -1 °C до -7 °C. Это на 1,5 градуса ниже нормы. Количество осадков прогнозируется в пределах обычных показателей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидать ли осадков в январе

"Месячное количество осадков ожидается 28-79 мм, что в пределах нормы (80-100%)", — говорится в сообщении.

Какая погода характерна для января

Средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0...-6 °C. Для Крыма характерны -1...+4 °C.

Абсолютный минимум температуры в январе составляет -27,0...-38,2 °C. В Луганской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Львовской областях — -39,0...-41,9 °C, в Крыму и Одесской области местами -13,2...-23,0 °C.

"Абсолютный максимум температуры +10,3...+18,4 °С, а в Крыму до +20,8 °С). В Черниговской, Сумской, Закарпатской и восточных областях местами +7,8...+9,7 °С", — сообщают в Укргидрометцентре.

Среднее месячное количество осадков в январе обычно 26-55 мм (на Закарпатье до 89 мм), на высокогорье Карпат и Крымских гор до 125 мм.

