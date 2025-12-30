Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине

Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 11:15
Каким будет январь 2026 года — прогноз погоды
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В январе средняя месячная температура в Украине ожидается от -1 °C до -7 °C. Это на 1,5 градуса ниже нормы. Количество осадков прогнозируется в пределах обычных показателей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Ожидать ли осадков в январе

"Месячное количество осадков ожидается 28-79 мм, что в пределах нормы (80-100%)", — говорится в сообщении.

Какая погода характерна для января

Средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0...-6 °C. Для Крыма характерны -1...+4 °C.

Абсолютный минимум температуры в январе составляет -27,0...-38,2 °C. В Луганской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Львовской областях — -39,0...-41,9 °C, в Крыму и Одесской области местами -13,2...-23,0 °C.

"Абсолютный максимум температуры +10,3...+18,4 °С, а в Крыму до +20,8 °С). В Черниговской, Сумской, Закарпатской и восточных областях местами +7,8...+9,7 °С", — сообщают в Укргидрометцентре.

Среднее месячное количество осадков в январе обычно 26-55 мм (на Закарпатье до 89 мм), на высокогорье Карпат и Крымских гор до 125 мм.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода на Новый год.

Кроме того, синоптики предупреждали об арктическом похолодании.

погода Крым снег погода в Украине январь
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации