Україна
Популярные запросы

Настоящая зимняя сказка на праздники — погода в течение недели

29 декабря 2025 08:52
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на неделю с 29 декабря по 4 января — прогноз от синоптиков
Девушки лепят снеговика. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

На Новый год 31 декабря и в первые дни января в Украине будет неустойчивая зимняя погода под влиянием серии циклонов, которые будут поступать с севера. Синоптики прогнозируют массивные снегопады, мокрый снег и умеренные морозы.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине с 29 декабря по 4 января

Синоптики пояснили, что из-за циклонов над Восточной Европой в ближайшие дни на территории Украины сохранится классическая зимняя погода. Почти ежедневно в большинстве областей Украины будут осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельные периоды возможно усиление ветра с порывами до 20-22 м/с, а также образуется гололедица на дорогах.

В понедельник, 29 декабря, в Украине из-за циклона ожидается снег и мокрый снег, местами могут быть метели. Синоптики предупреждают об осложнении движения на дорогах из-за гололеда. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, на Правобережье местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 °C, днем -4...+1 °C.

null
Температурная карта Украины 29 декабря. Фото: Метеопост

Во вторник, 30 декабря, снег ожидается по всей территории страны. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит -3...-8 °C, в Карпатах будут морозы -10...-14 °C. Днем температура воздуха изменится до -1...-6 °C, в южных регионах и на Закарпатье - около 0 °C.

null
Температурная карта Украины 30 декабря. Фото: Метеопост

В среду, 31 декабря, Украина будет оставаться под влиянием малоподвижного циклона. В большинстве областей прогнозируется небольшой снег, в Крыму местами возможен дождь. На дорогах образуется гололедица. Ветер преимущественно будет западного направления, 7-12 м/с. Ночью температура снизится до -7...-12 °C, в Карпатах будет крепкий мороз до -16 °C. Днем ожидается -4...-10 °C, в южных областях и Крыму -3...+2 °C.

null
Температурная карта Украины 31 декабря. Фото: Метеопост

В четверг, 1 января, в западных и северных областях, а также в Крыму местами будет проходить небольшой снег. В юго-восточной части страны в то же время осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет веять в западном и юго-западном направлении со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы температура будет колебаться в пределах -8...-13 °C, в Карпатах и на Прикарпатье будут удерживаться крепкие морозы до -14...-19 °C. Днем по территории Украины в целом ожидается -4...-9 °C, на юге будет теплее: -4...+1 °C.

null
Температурная карта Украины 1 января. Фото: Метеопост

В пятницу, 2 января, ночью в западных регионах, а днем также в северных, центральных и северо-восточных областях будет снегопад, местами метели. Кое-где выпадет мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер в этот день будет южный и юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и западных областях местами возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью температура составит -7...-12 °C, на Левобережье местами ударят морозы до -13...-17 °C. Днем ожидается -2...-7 °C, в южных регионах и на Прикарпатье резко потеплеет и столбики термометра будут показывать около 0 °C.

null
Температурная карта Украины 2 января. Фото: Метеопост

В субботу, 3 января, в Украину вернется потепление. Поэтому днем в центральных, южных и местами восточных регионах пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега и туман. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, в юго-западных районах переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура будет колебаться от 0 до -7 °C, днем - в пределах -3...+2 °C.

null
Температурная карта Украины 3 января. Фото: Метеопост

В воскресенье, 4 января, атмосферные фронты вызовут умеренные, а местами значительные осадки на Левобережье Украины. Синоптиками прогнозируются снег и мокрый снег, на юге возможны даже дожди. В западных регионах ожидается небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит в целом -4...-9 °C, в южных и юго-восточных областях температура воздуха прогреется до -4...+1 °C.

Напомним, стало известно, какие дни в декабре будут с магнитными бурями.

Также ранее синоптики составили прогноз зимы в Украине на 2025-2026 годы и объяснили, ждать ли крепких морозов и обильных снегопадов.

погода снег морозы синоптик прогноз погоды погода в Украине Новый год 2026
